В Петербурге откроют четыре молодежные научные лаборатории в 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Молодежные научные лаборатории откроют на базе двух университетов в Петербурге в 2024 году. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор Владимир Княгинин.

"В этом году в Петербурге откроются четыре таких лаборатории на базе Политеха и ИТМО. Одна откроется в Ростове в ДГТУ [Донском техническом университете]", - сказал он.

Как сообщил ТАСС генеральный директор Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Петербурга Сергей Салкуцан, это часть проекта "Blue Sky Research - искусственный интеллект в науке", который начался еще в 2022 году. "Лаборатории стали продолжением этого исследования, которое состоит в том, чтобы показать, как внесение технологий искусственного интеллекта в научные разработки, технологии машинного обучения помогают ученым. Основная их задача - это работа с технологиями искусственного интеллекта для изменения своего научного направления", - сказал он.

По его словам, одна лаборатория будет работать в направлении нейродегенеративных заболеваний, вторая - в области оптики и материаловедения, третья - в области химии, четвертая - в области биотехнологий, пятая - в медицинском направлении. Но все они объединены искусственным интеллектом. В среднем штат одной лаборатории будет состоять из 5-10 молодых ученых.