В РФ повысят восприимчивость экономики к новым технологиям

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Государство будет поддерживать отдельные территории с высоким научным потенциалом и малые технологические компании, а также повышать восприимчивость экономики к новым технологиям. Об этом говорится в Стратегии научно-технологического развития РФ, утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным.

Среди основных направлений госполитики в области научно-технологического развития в документе названо "формирование эффективной системы взаимодействия науки, технологий и производства, повышение восприимчивости экономики и общества к новым технологиям, развитие наукоемкого предпринимательства". Для этого необходимо "создание условий для взаимовлияния науки и общества посредством привлечения общества к формированию запросов на результаты исследовательской деятельности, отвечающие национальным интересам РФ". Власти намерены вести "информационную политику, направленную на развитие технологической культуры, восприимчивости общества к результатам исследований в области науки, технологий и технологического предпринимательства, на популяризацию достижений выдающихся ученых, инженеров, предпринимателей, освещение их роли в обеспечении социально-экономического и пространственного развития страны".

Также следует организовывать "системы трансфера технологий, управления интеллектуальной собственностью, ее охраны и защиты, развития передовых инженерных школ, опытно-конструкторских производств и студенческих конструкторских бюро в целях обеспечения быстрого перехода к стадии практического применения результатов научных исследований". В стратегии указывается на важность "вовлечения научных и образовательных организаций, малых технологических компаний в технологическое обновление отраслей экономики и в создание новых рынков товаров и услуг во взаимодействии с крупными компаниями и органами государственной власти РФ".

В документе подчеркивается необходимость "создания системы государственной поддержки малых технологических компаний, обеспечивающей их ускоренный рост, технологический прорыв и устойчивое положение на национальном и мировых рынках" и "формирования института квалифицированного заказчика на основе принципов партнерства государства, промышленности, науки и высшего образования, объединения государственных и частных ресурсов для проведения научно-исследовательских работ".

Отмечается важность "поддержки отдельных территорий (субъектов РФ) с высоким научно-технологическим потенциалом в целях его сохранения, укрепления и эффективного использования, а также в целях трансфера технологий, товаров и услуг, привлечения высококвалифицированных кадров в научно-технологической и производственной сферах в иные субъекты РФ".

Научная инфраструктура

Стратегия подразумевает создание инфраструктуры и условий, отвечающих современным принципам организации научной, научно-технической и инновационной деятельности. Для этого в РФ предполагается создавать и развивать "сеть уникальных научных установок (в том числе класса "мегасайенс"), центров коллективного пользования научно-технологическим оборудованием, центров экспериментального производства, инжиниринга, прототипирования, опытного и мелкосерийного производства наукоемкой продукции, испытательных центров и центров сертификации во взаимосвязи с обеспечением развития территорий, на которых размещаются соответствующие объекты, и установлением специальных правовых режимов".

Также запланировано "обновление материально-технической базы научных организаций и образовательных организаций высшего образования, развитие отечественного научного приборостроения гражданского назначения"; обеспечение "доступа исследователей и исследовательских коллективов к национальным и международным информационным ресурсам, результатам научных исследований, научной инфраструктуре, к технологическим разработкам на всей территории страны".

Стратегией намечены "создание и поддержка функционирования отечественных систем хранения уникальной информации и данных (в том числе биологических коллекций и генетических данных), необходимых для проведения научных исследований и разработок; интеграция технологий искусственного интеллекта и активного использования их возможностей для повышения качества и эффективности научных исследований и разработок, в том числе посредством развития отечественных сервисов, предназначенных для сбора, хранения и обработки таких данных".

Кадровые вопросы

Документ ставит задачу "создания возможностей для выявления и воспитания талантливой молодежи, построения успешной карьеры в области науки, технологий и технологического предпринимательства". Для этого следует заниматься "долгосрочным планированием и регулярной актуализацией приоритетных научных, научно-технических проектов в целях формирования конкурентоспособных коллективов, объединяющих исследователей, разработчиков и предпринимателей". Намечено "усиление роли репутационных механизмов в признании научной квалификации и заслуг исследователей, повышения авторитета ученых в обществе и совершенствования системы государственной научной аттестации".

Стратегией предусмотрена "реализация комплекса мер, направленных на обеспечение преемственности (непрерывности) в интеллектуальном и ценностно-мировоззренческом развитии научных кадров, в том числе на базе сложившихся научных школ, привлечения талантливой молодежи в сферу научных исследований и разработок и ее закрепления в этой сфере".

За государственный счет и с привлечением частных инвестиций предполагается реализация "инновационных проектов по созданию при ведущих научных и образовательных организациях объектов социальной инфраструктуры и строительству жилья для развития мобильности участников научно-технологического развития".

Формирование эффективной системы управления в области науки, технологий и производства будет достигаться за счет "создания в научно-технологической и производственной сферах согласованной системы правового регулирования, обеспечивающей эффективность и своевременность принимаемых управленческих решений; совершенствования системы научно-технологического прогнозирования и предиктивной аналитики, учитывающей возможные сценарии развития социальных, экономических и политических процессов, имеющиеся и прогнозируемые большие вызовы, ответом на которые могут стать технологические решения, а также компетенции работников в области науки, технологий и технологического предпринимательства, необходимые для кадрового обеспечения научно-технологической сферы и наукоемких отраслей экономики".

Документом запланировано "развитие и институционализация независимого научного руководства путем законодательного закрепления целей деятельности головных научных организаций и общих принципов ее осуществления при реализации научных программ", "формирование механизмов и инструментов непрерывного финансирования научных, научно-технических программ и проектов полного инновационного цикла, имеющих важнейшее государственное значение", "формирование независимой системы научной экспертизы", "создание цифровой инфраструктуры организации деятельности и управления в области науки, технологий и технологического предпринимательства, обеспечивающей мониторинг и контроль реализации управленческих решений".