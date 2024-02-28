В РФ разработали импортозамещающий препарат для сохранности и роста птицы и скота

НОВОСИБИРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Биотехнологическое предприятие "Сиббиофарм" совместно с Новосибирским государственным аграрным университетом разработало инновационный препарат-метабиотик, который способствует сохранности поголовья крупного рогатого скота и интенсивности роста молодняка птицы. Его внедрение в животноводство позволит решить задачу импортозамещения сельхозпрепаратов, сообщили в пресс-службе Министерства науки Новосибирской области.

"Производственное объединение "Сиббиофарм" при поддержке облправительства разработало инновационный препарат-метабиотик, который способствует сохранности поголовья крупного рогатого скота и интенсивности роста молодняка птицы. Помимо повышения экономической эффективности агропредприятий, благодаря разработке решается актуальная задача по импортозамещению сельхозпрепаратов", - говорится в сообщении.

Директор "Сиббиофрам" Андрей Кожевников уточнил ТАСС, что производство опытных партий препарата уже началось, в 2026 году метабиотик будет зарегистрирован и начнется промышленное производство в объеме 50 тонн препарата в год.

По данным компании, метаболитный пробиотик (метабиотик) разработан для коррекции микробиома желудочно-кишечного тракта животных, профилактики и лечения заболеваний, повышения продуктивности сельскохозяйственных животных. На производстве отработан технологический процесс получения препаратов, наработаны опытно-промышленные образцы жидких готовых форм препарата двух видов: для птицы и свиней и для крупного рогатого скота.

Испытания показали, что добавление десятых долей метабиотика в рацион птиц оказывает устойчивую тенденцию к снижению падежа цыплят, способствует повышению массы тела, позволяет бороться с патогенными микроорганизмами, положительно влияет на обмен веществ.

В корме телят метабиотик способствовал увеличению суточного привеса, пропорциональному телосложению, способности адаптироваться к низким температурам и нормализовал работу ЖКТ.