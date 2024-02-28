В Самаре разработали иглу для забора костного мозга

ТАСС, 28 февраля. Ученые Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) разработали иглу для забора костного мозга для диагностики онкологических заболеваний крови. Игла заменит ушедшие с рынка импортные аналоги, сообщается на сайте вуза.

"В Самарском государственном медицинском университете разработали одноразовую пункционную иглу для получения аспирата (биологического материала - образца ткани костного мозга) для диагностики онкогематологических заболеваний. Новая игла не только заменит ушедшие с российского рынка импортные аналоги, но и превосходит их по эффективности. На разработку получен патент", - говорится в сообщении.

За счет изменения угла среза новой иглы удается увеличить площадь отверстия для забора костного мозга. Это позволяет проводить меньшее количество пункций, и процедура при этом становится менее травматичной.

"Разработка успешно апробирована гематологами Самарской области. В ближайшее время она будет передана для оценки возможности ее использования в практическом здравоохранении в ведущие гематологические учреждения России. Разработанное устройство позволит обеспечить импортозамещение по данному классу медицинских изделий и будет способствовать формированию технологического суверенитета", - приводятся слова проректора по научной работе СамГМУ, главного внештатного гематолога Самарской области Игоря Давыдкина.

Серийный выпуск игл планируется наладить на базе Центра серийного производства СамГМУ. Проект реализуется в рамках участия СамГМУ в программе Минобрнауки России "Приоритет 2030" (национальный проект "Наука и университеты").