В тибетских бактериях обнаружили три класса природных антибиотиков

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Молекулярные биологи из России и Китая выяснили, что некоторые почвенные и озерные бактерии Тибета вырабатывают молекулы трех классов антибиотиков - рифамицинов, кадамицинов и хадамицинов. Это делает Тибет перспективным регионом для поиска новых лекарств, сообщила в среду пресс-служба "Сколтеха" (входит в группу ВЭБ.РФ).

"Российские и китайские исследователи обнаружили, что в почвах и соленых озерах Тибетского нагорья обитают бактерии, вырабатывающие антибиотики. Их обнаружение дает надежду, что рано или поздно анализ изолированных микробных сообществ Тибета или других экзотических регионов обеспечит человечество новыми антибиотиками", - говорится в сообщении.

К такому выводу пришла группа российских и китайских молекулярных биологов под руководством профессора Института биомедицинских технологий Китайской академии наук (Пекин) Суня Чэнхана в рамках проекта, посвященного изучению продуктов жизнедеятельности актинобактерий и других представителей мира микробов, обитающих в почвах и соленых озерах Тибета.

Природные антибиотики с Тибета

Китайские ученые собрали образцы тибетских почв, а также пробы воды из четырех соленых озер, после чего изучили, способны ли содержащиеся в них микробы вырабатывать вещества с противомикробными свойствами. Эти проверки показали, что экстракты из шести десятков разновидностей тибетских почвенных и озерных бактерий содержали в себе антибиотики, подавлявшие размножение энтерококка, золотистого стафилококка, синегнойной палочки и многих других патогенов.

Для раскрытия свойств и природы этих молекул биологи использовали специальные штаммы кишечной палочки, разработанные совместно китайскими и российскими исследователями. Они отличаются от других форм этой бактерии тем, что у них отсутствуют некоторые защитные механизмы, противодействующие работе определенных классов антибиотиков. Эта черта бактерий позволяет использовать их для выявления присутствия разных типов лекарств в изучаемых экстрактах и природных средах.

Используя этот живой "инструмент" и системы хроматографии и масс-спектрометрии, ученые обнаружили, что тибетские бактерии вырабатывают широко применяемые на практике антибиотики из классов рифамицинов, кадамицинов и хадамицинов. Это делает Тибет один из самых перспективных регионов Земли для дальнейших поисков новых природных антибиотиков, подытожили исследователи.

"Соединения из этих групп уже известны как антибиотики, но все равно их присутствие в столь удаленном и высокогорном регионе - это в некотором смысле неожиданность. В подобных естественных средах могут скрываться и неизвестные антибиотики, которые, вполне возможно, нам повезет найти в следующий раз", - подытожил старший преподаватель "Сколтеха" Дмитрий Лукьянов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.