В Томске планируют наладить производство имплантов грудной клетки до 2027 года

ТОМСК, 28 февраля. /ТАСС/. Серийное производство имплантов для реконструкции грудной клетки из никелида титана планируют наладить в Томске в ближайшие три года. Сейчас не имеющую аналогов конструкцию изготавливают индивидуально под каждого пациента, сообщили в пресс-службе Томского национального исследовательского медицинского центра (НИМЦ).

"С 2015 по 2023 годы в клинике НИИ онкологии Томского НИМЦ с применением уникальной технологии прооперировано 36 пациентов; они были выписаны на 14-20 сутки после операции и в настоящее время ведут привычный образ жизни. Сейчас имплант производится индивидуально, с помощью промышленного партнера - НПО "Синтел". Томские специалисты планируют в 2024-2026 годах подготовить методические рекомендации и наладить серийный выпуск конструкции", - сказано в сообщении.

В НИИ онкологии Томского НИМЦ применяют не имеющий аналогов протез для реконструкции грудной клетки на основе никелида титана.

"Представленный имплант способен к длительной деформации, свободной деформации и возвратной деформации, что характерно для грудной стенки: ведь она претерпевает около 30 деформаций в минуту, а в течение нашей жизни - порядка 1 млрд. Кроме того, материал характеризуется высокой износостойкостью. В совокупности это позволяет нашим пациентам успешно восстанавливаться после оперативного лечения и достаточно быстро возвращаться к обычной жизни", - приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника отделения общей онкологии НИИ онкологии Томского НИМЦ, кандидата медицинских наук Ильи Анисени.