Вещество из печени кальмара подавляет воспаления при ишемии почек

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российские биологи выяснили, что вещество синаптамид, выделенное из печени дальневосточного кальмара, можно использовать для подавления воспалений в тканях почек после эпизодов ишемии данного органа. Об этом в среду сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

"Мы впервые доказали, что синаптамид снижает выработку провоспалительных молекул в ткани почки, а также снижает поступление в орган лейкоцитов - клеток иммунной системы, участвующих в воспалении. Мы надеемся, что полученные нами результаты помогут не только в поиске терапии почечной недостаточности, но и в понимании механизма действия синаптамида", - заявила младший научный сотрудник НИИ физико-химической биологии МГУ Анна Брезгунова, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

Как отмечают исследователи, синаптамид представляет собой производное ненасыщенных жирных кислот, присутствующих в печени некоторых представителей морской флоры, в том числе лосося и дальневосточного кальмара. Недавно ученые обнаружили, что соединение способно подавлять воспаления при повреждении мозга и нервов, что заставило российских биологов изучить действие синаптамида на другие органы тела млекопитающих.

Руководствуясь этой идеей, ученые вызывали искусственным путем ишемию левой почки у трех десятков лабораторных крыс и проследили за тем, как инъекции синаптамида до и после временной остановки кровоснабжения влияли на состояние данных органов животных. Для этого ученые отслеживали, как менялась концентрация сигнальных молекул, способствующих развитию воспалений, а также активность иммунных клеток внутри тканей почек.

Наблюдения показали, что синаптамид предотвратил появление резкого всплеска в концентрации белков IL-1b, IL-6 и прочих сигнальных молекул, способствующих развитию воспалений после ишемии. По словам исследователей, это было связано с тем, что вещество взаимодействовало с рецептором GPR110, который присутствует на поверхности иммунных клеток нейтрофилов, играющих важную роль в развитии воспалений.

Как отмечают биологи, это дает надежду на то, что комбинация синаптамида с другими препаратами, защищающими клетки почек от повреждений, позволит создать терапию для борьбы с ишемией данных внутренних органов. Кроме того, ученые предполагают, что это соединение можно также использовать и для подавления воспалений в других органах тела, помимо мозга и почек, что исследователи планируют проверить в ближайшее время.