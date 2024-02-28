Томский студент изучит психофизиологическое состояние человека в условиях Антарктиды

ТОМСК, 28 февраля. /ТАСС/. Молодой ученый Томского государственного университета (ТГУ) отправился в полуторагодовалую экспедицию на самый труднодоступный материк на планете - Антарктиду, чтобы исследовать психофизиологическое состояние команды из 30 человек. Анализ этих данных позволит разработать методику адаптации участников экспедиций к экстремальным условиям с учетом психофизиологических характеристик людей, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Важность таких исследований обусловлена тем, что экстремальная среда влияет на ясность принимаемых решений и эффективность труда. Во избежание чрезмерных негативных воздействий Арктики и Антарктики на человека, необходима разработка методов, снижающих возникновение факторов риска при помощи психоэмоциональных тестов. Экспедиция в Антарктиду позволит молодому ученому ТГУ существенно расширить область исследования", - говорится в сообщении.

Российская антарктическая экспедиция

69-я Российская антарктическая экспедиция организована Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом. Первая часть команды отправилась на самый южный материк в конце 2023 года, вторая стартует из Санкт-Петербурга на научно-исследовательском судне "Академик Трёшников". Студенту ФФК ТГУ Владиславу Фирсову удалось пройти строгий отбор в состав экспедиции, во время которого проверялись не только физические данные, но и психологическая устойчивость, способность выживать в экстремальных условиях, оказывать помощь другим.

Ранее Фирсов проводил подобные исследования на территории Арктики - на острове Хейса (Земля Франца-Иосифа) и на территории бывшей полярной станции на мысе Марре-Сале (ЯНАО). Он выяснял, какие физиологические и психологические риски возникают у человека в экстремальных условиях. "Во время антарктической экспедиции группа составит уже 30 человек, в нее войдут ученые, геодезисты, метеорологи, члены команды научно-исследовательского судна. И сами исследования будут гораздо более продолжительными: один год, который мы проведем на станции Новолазаревская, и пять месяцев, которые суммарно уйдут на дорогу туда и назад", - цитируют в сообщении Фирсова.

По его словам, факторы, оказывающие подавляющее влияние на психику, в Арктике и Антарктиде имеют различия. Если в Арктике главным стрессовым фактором была угроза встречи с дикими животными, в первую очередь, белыми медведями, то в Антарктиде это самая низкая температура на планете. Зафиксированный рекордный показатель составил минус 89,2°С. Наряду с этим ситуацию усугубляют сильный ветер и дальность нахождения материка, откуда невозможна экстренная эвакуация. Физически и психологически там находиться настолько сложно, что иногда это сравнивают с пребыванием в космосе.

Сбор большого массива новых данных позволит выявить основные и второстепенные риски - их тоже необходимо учитывать, поскольку накапливаясь, совокупно они могут причинять значительный вред физическому и психологическому состоянию человека. Данные, полученные по результатам анализа, лягут в основу научных статей и рекомендаций, которые позволят участникам экспедиций - метеорологам, геодезистам, экологам, исследователям и волонтерам - успешнее адаптироваться к экстремальным условиям Арктики и Антарктиды, чтобы эффективно выполнять стоящие перед ними задачи.