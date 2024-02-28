В России создали органический материал, способный накапливать и излучать свет

НОВОСИБИРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) разработали новый органический материал, способный накапливать и излучать свет. Он не содержит токсичных тяжелых металлов и является перспективным для биовизуализации, а также защиты и кодировки информации, рассказали ТАСС в пресс-службе вуза.

"В отличие от неорганических флуоресцентных и фосфоресцентных материалов новые материалы на основе органических молекул не содержат токсичных тяжелых металлов и могут найти применение в биовизуализации и криптографии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что материалы обладают эффектом "послесвечения": находясь некоторое время под воздействием света, они проявляют способность самостоятельно излучать его в течение нескольких секунд. По словам заведующего лабораторией низкоуглеродных химических технологий Факультета естественных наук НГУ Евгения Мостовича, сейчас исследователи работают над тем, чтобы сделать "светимость материала" дольше и эффективнее.

Еще одни задача, которую ставят специалисты - создать палитру послесвечения. Сейчас созданные в лаборатории материалы излучают желтый, зеленый и голубой цвета, в планах - дополнить этот ряд красным и оранжевым. Уточняется, то может пригодиться для биовизуализации лабораторных исследований, например, живых тканей.

Помимо биовизуализации, новые материалы смогут применяться для защиты информации, документов или личной подписи. С их помощью можно нанести защитное изображение, которое появляется не при мгновенном облучении светом, например, ультрафиолетового фонарика, а лишь спустя несколько секунд. "Таким образом, при облучении появляется сначала ложная (запутанная) информация, а через несколько секунд проявляется истинная. Таким способом можно защитить, например, штрих-код или QR-код, печати и факсимиле подписей, а также любую закодированную информацию. Технические возможности для этого уже имеются даже с использованием обычного смартфона. Если использовать несколько материалов с различной длительностью послесвечения, можно создать не два, а несколько уровней шифрования с одним лишь верным ответом и несколькими запутанными", - пояснили в вузе.