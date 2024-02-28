Российские кардиохирурги разработали первый в мире аортальный клапан из донорских тканей

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Кардиохирурги Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова разработали первый в мире аортальный клапан из донорского перикарда (околосердечной сумки), сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"В рамках Инновационной научной школы под руководством директора Клиники сердечно-сосудистой хирургии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава РФ Романа Комарова разработан первый в мире биологический клапан, основой которого является гомологичный (донорский - прим. ТАСС) перикард", - говорится в распространенном сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, уникальность разработки заключается в специальном методе обработки биологического материала и раствора для его хранения, благодаря которому составные элементы клапана не кальцинируются (кальцинация - процесс отложения кальция), что является одной из частых проблем при имплантации биологических протезов. Кроме того, по предварительным данным, срок службы изделия будет на 40% больше, чем у протезов аортального клапана, представленных на рынке в настоящий момент. Это увеличивает вероятность пожизненной установки клапана пациенту, отмечается в сообщении.

"Имплантация аортального клапана из гомоперикарда будет возможна пациентам с широким спектром сердечно-сосудистых заболеваний: врожденные пороки, стеноз, недостаточность и даже инфекционный эндокардит, поскольку створки клапана после обработки новым методом потенциально устойчивы к инфекционным возбудителям", - уточнили в пресс-службе.

В университете также добавили, что сейчас опытные образцы клапана проходят исследования в пульс-дупликаторе и в ближайшее время будут имплантированы лабораторным животным. "Оптимальные результаты доклинических исследований дадут зеленый свет старту клинической апробации, новый протез будет имплантирован пациентам среднего возраста", - заключили в пресс-службе.