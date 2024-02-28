Астрономическая весна придет в Северное полушарие Земли 20 марта

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Астрономическая весна наступит в Северном полушарии 20 марта, в День весеннего равноденствия. После этого продолжительность светового дня начнет превышать длину ночи, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

"С каждым днем светило будет подходить к небесному экватору все ближе и 20 марта в 06:06 мск пересечет его. В Северном полушарии Земли наступит астрономическая весна, а в Южном - осень. Начиная с 20 марта Солнце будет восходить на северо-востоке, а заходить - на северо-западе. В Северном полушарии световой день начнет увеличиваться, а ночь - уменьшаться", - сказали в планетарии.

Солнце в марте продолжит перемещение по созвездию Водолей и 12 марта перейдет в созвездие Рыб, где будет находиться в День весеннего равноденствия.

В течение марта на широте Москвы продолжительность дня возрастет с 10 часов 43 минут до 13 часов 02 минут. При этом полуденная высота Солнца за месяц на этой широте увеличится с 26 до 38 градусов.