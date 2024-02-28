Эксперты: гербициды симазин и атразин примерно на треть повышают риск болезни Паркинсона

ТАСС, 28 февраля. Нейрофизиологи из США выяснили, что риск развития болезни Паркинсона у людей, живущих рядом с территориями, обработанными популярными гербицидами симазином и атразинаном, повышается на 31-36%, сообщила пресс-служба Американской академии неврологии (AAN).

"Ученые проследили за возможной ассоциацией между частотой развития болезни Паркинсона и использованием 65 популярных форм пестицидов и гербицидов. Проведенные учеными наблюдения показали, что болезнь Паркинсона на 31% и 36% чаще развивалась в тех регионах США, где широко применяются гербициды атразин и симазин", - говорится в сообщении.

К такому выводу пришла группа американских нейрофизиологов под руководством доцента Неврологического института Барроу в Финиксе (США) Бриттани Кшизановски при изучении того, как использование гербицидов и пестицидов для защиты урожая от сорняков и вредителей влияет на здоровье мозга жителей 13 штатов США, в том числе Айдахо, Канзаса, Монтаны, Небраски, Невады, Северной Дакоты и прочих регионов с большим числом фермерских хозяйств.

Кшизановски и ее коллеги проанализировали, как часто и в каких количествах применяются 65 популярных форм гербицидов в разных регионах этих штатов, затем ученые сопоставили данные с тем, как часто в этих областях США выявляются различные болезни мозга и нарушения в работе нервной системы. В рамках этого анализа ученые обнаружили свидетельства того, что применение 14 пестицидов и гербицидов ассоциировалось с развитием болезни Паркинсона.

Двумя самыми значимыми из них являются гербицид атразин, применяемый для борьбы с широколиственными сорняками на посадках сои, кукурузы и прочих культур, а также его близкий аналог симазин. Применение и того, и другого вещества, как обнаружили нейрофизиологи, ассоциировалось с увеличением частоты развития болезни Паркинсона на 31-36% в тех регионах США, где эти гербициды активно используются для защиты урожая.

Как отмечают ученые, применение симазина и атразина запрещено или сильно ограничено в странах ЕС, России и многих других государствах мира из-за вызываемых ими сбоев в работе эндокринной системы и негативного влияния на окружающую среду, однако в США он по-прежнему широко производится и используется. Исследователи надеются, что собранные ими сведения побудят регулирующие органы в США и научное сообщество еще раз обратить внимание на последствия применения этих гербицидов.