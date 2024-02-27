Открытый в Карелии минерал может стать индикатором месторождений редких металлов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Новый минерал под названием селеноджуноит, открытый в Карелии, может служить индикатором месторождений редких и ценных металлов, которые, вероятно, предстоит открыть геологам. Об этом рассказал ТАСС директор Минералогического музея им. А. Е. Ферсмана, профессор геологического факультета МГУ Павел Плечов.

Селеноджуноит открыт на урано-ванадиевом месторождении Средняя Падма на Заонежском полуострове, в труднодоступном районе Карелии и утвержден как новый минерал Комиссией по новым минералам Международной минералогической ассоциации. Науке был известен минерал джуноит, содержащий большое количество серы, однако селеноджуноит вместо серы содержит селен.

"Всякое новое месторождение полезных ископаемых содержит минеральное разнообразие. И выявленные на нем минералы являются индикаторами тех геологических условий, в которых данное месторождение формировалось. В дальнейшем, если найти такой минерал, вслед за ним можно найти и новое месторождение. Селеноджуноит может стать индикатором многих редких металлов", - рассказал Плечов.

Как пояснил ученый, экспедиций в район Средней Падмы было несколько начиная с 1970-х годов. Последние же экспедиции, уже 2020-х годов, были организованы Минералогическим музеем имени Ферсмана, с участием коллег из Карельского научного центра (КарНЦ). Ведущая роль в открытии, как отметил Плечов, принадлежит ведущему научному сотруднику музея Виктору Гекимянцу, активное участие принимал научный сотрудник КарНЦ Олег Лавров. Ученые брали с собой образцы из коллекции геологического факультета МГУ, а также из коллекции ныне покойного ветерана геологического факультета СПбГУ Юрия Полеховского.

Сам селеноджуноит - минерал темно-стально-серого цвета, встречающийся в виде вкраплений неправильной формы. Что касается его собственных свойств, то, как пояснил профессор Плечов, о том, какие из них окажутся полезными, пока судить рано. "Новый минерал изучается несколько лет, это процесс далеко не быстрый. В науке бывают случаи, когда открывался минерал, который сам по себе практической пользы не приносил, но потом выяснялось, что у него какие-то необычные свойства. И если сам он редкий, по аналогии с ним делают синтетические материалы с теми же свойствами", - рассказал ученый.

Минералогический музей имени Ферсмана, как напомнил Плечов, является ведущей в мире организацией, открывающей новые минералы, - его сотрудники открывают около 20 минералов в год, что составляет порядка 20% от вновь открытых в мире минералов.