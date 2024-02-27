В Европе создали "зеленый" биофотокатализатор для покраски джинсов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Европейские биохимики создали синтетический фермент, способный окрашивать хлопковую ткань в синий цвет при воздействии света и не требующий использования токсичных реагентов для производства пигмента индиго. Методика "зеленой" покраски джинсовой ткани представлена в статье, опубликованной в научном журнале Nature Communications.

Новая методика покраски джинсовой ткани была разработана группой европейских биохимиков под руководством доцента Датского технологического университета (Лингби) Катрин Квортруп. Ключевую роль в ее работе играет синтетический аналог фермента PtUGT1, который участвует в образовании индиго в клетках растения вида Polygonum tinctorium, чьи листья в прошлом широко применялись в странах Азии для производства синих красителей.

"Для покраски синей джинсовой ткани сейчас применяется неэкологичный процесс, в рамках которого ткань обрабатывается при помощи очень крепких растворов щелочей и прочих химикатов с щелочными свойствами. Мы создали более экологичную и безопасную альтернативу для этого на базе аналога фермента, который отвечает за производство пигмента индиго в клетках растений", - пишут исследователи.

Как объясняют биохимики, созданный ими фермент способен взаимодействовать с молекулами индоксила, промышленного сырья для производства синтетического индиго, и превращать его в молекулы индикана, бесцветного вещества, которое превращается в ярко-синий индиго при воздействии солнечного или искусственного света. В отличие от оригинальной формы PtUGT1, синтетический аналог этого белка сохраняет стабильность на протяжении очень долгого времени и в широком диапазоне условий, что резко снижает его расходы при покраске ткани.

Проведенные учеными опыты показывают, что созданный ими фермент способен превращать около 60-65% индоксила в индикан, пригодный для окрашивания ткани, что происходит в том числе и при очень мягких условиях среды. По текущим оценкам биохимиков, это позволяет окрашивать одну пару джинсов при помощи фотокатализа или биокатализа примерно за 8-14 американских центов (8-13 рублей) с учетом расходов на электричество и различные промышленные процессы.

Как отмечают ученые, подобный уровень расходов сопоставим по ресурсозатратности с покраской джинсов сегодня, однако переход на синтетический аналог фермента PtUGT1 позволит на 70-92% снизить ущерб, наносимый окружающей среде, а также уменьшить объем ежегодных выбросов парниковых газов на 3,5 миллиона тонн CO2. Это, как надеются ученые, сделает их технологию особенно привлекательной для производителей джинсов и джинсовой ткани, стремящихся повысить экологичность своего бизнеса.