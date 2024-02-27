Ученые выяснили, что жители Аравии приобрели стойкость к малярии более 5-6 тыс. лет назад

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Международный коллектив палеогенетиков впервые расшифровал геномы древних жителей легендарного Тилоса, античного Бахрейна, и обнаружили в них свидетельства того, что широко распространенная мутация в гене G6PD, защищающая жителей Ближнего Востока от малярии, появилась в регионе более 5-6 тыс. лет назад. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Бирмингемского университета (Великобритания).

"Проведенный нами анализ показывает, что мутация в гене G6PD, защищающая от малярии, начала активно распространяться по популяциям древних жителей Аравии около 5-6 тыс. лет назад. В это же время древние люди перешли к фермерству, что предположительно создало идеальные условия для распространения малярии", - заявил научный сотрудник Ливерпульского университета имени Джона Мурса (Великобритания) Руи Мартиниано, чьи слова приводит пресс-служба Бирмингемского университета.

В прошлом, как отмечают ученые, историки и генетики считали, что данная вариация гена G6PD проникла на территорию Аравии относительно недавно, во второй половине первого тысячелетия до нашей эры, в эпоху походов Александра Македонского и экспансии порожденных ими эллинистических держав. Палеогенетики обнаружили, что это на самом деле не так, изучая геномы жителей так называемого Тилоса - так древние греки называли античный город-государство, расположенный на территории современного Бахрейна и сопредельных ему островов и побережья восточной части Аравийского полуострова.

Генетическая история Бахрейна

Ученых давно интересует происхождение и история миграций древних народов, населявших этот регион Ближнего Востока в шумеро-аккадскую эру и во времена владычества персов и эллинов. Палеогенетики изучили останки 25 древних жителей Бахрейна, захороненные в могильниках Абу-Сайба и Мадинат-Хамад примерно в 300-600 годах нашей эры. Жаркий климат Аравийского полуострова не способствует сохранению обрывков ДНК внутри костей человека и других живых существ, из-за чего ученым удалось полностью прочитать геномы лишь трех древних бахрейнцев и реконструировать около четверти генома еще одного древнего человека.

Исследователи сравнили структуру геномов этих четырех древних жителей Бахрейна с тем, как устроена ДНК более ста современных арабов и других народов Ближнего Востока, и обнаружили, что древние жители восточных регионов Аравии были потомками сразу нескольких перемешавшихся групп людей, чьи предки жили в Анатолии, Леванте и на территории Кавказа и Ирана. При этом древние бахрейнцы оказались ближе к нынешним жителям Ирака, чем к современным арабам Аравийского полуострова.

В дополнение к этому, ученые обнаружили, что три из четырех изученных ими древних жителей Бахрейна были носителями "ближневосточной" мутации в гене G6PD, ускоряющей гибель красных кровяных клеток, но при этом защищающей их носителей от заражения малярией. Данное открытие заставило исследователей изучить то, как часто эта вариация гена присутствует в ДНК современных жителей Аравийского полуострова, а также других древних обитателей Ближнего Востока.

Проведенный учеными анализ указал на то, что появление данной вариации гена G6PD в популяциях жителей восточной части Ближнего Востока совпадает по времени с появлением и распространением сельского хозяйства на территории Аравии, что, по мнению ученых, указывает на важную роль перехода к земледелию в распространении и малярии и появлению защищающей от нее "ближневосточной" мутации в гене G6PD.