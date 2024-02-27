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Новый минерал открыли в Карелии

Он получил название селеноджуноит
© Сергей Мальгавко/ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 февраля. /ТАСС/. Ученые открыли новый минерал на территории месторождения Средняя Падма в Медвежьегорском районе Карелии, он получил название селеноджуноит. Об этом сообщили в пресс-службе КарНЦ РАН.

"На Заонежском полуострове Карелии обнаружен новый минерал. Подобный минеральный вид - джуноит - известен по находкам в Австралии, однако карельский аналог в своем составе содержит селен и получил международное название - селеноджуноит", - говорится в сообщении.

Соавтором открытия стал научный сотрудник музея геологии докембрия Института геологии КарНЦ РАН Олег Лавров. Для того, чтобы точно удостовериться, что находка в Средней Падме уникальна, минералогам потребовалось провести несколько исследований, в том числе рентгено-структурный анализ.

В результате минерал получил название - селеноджуноит (Cu2Pb3Bi8(Se,S)16). Международная комиссия утвердила его в качестве нового минерального вида. Селеноджуноит - 14-й по счету минерал, открытый на территории Карелии.

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