Новый минерал открыли в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 февраля. /ТАСС/. Ученые открыли новый минерал на территории месторождения Средняя Падма в Медвежьегорском районе Карелии, он получил название селеноджуноит. Об этом сообщили в пресс-службе КарНЦ РАН.

"На Заонежском полуострове Карелии обнаружен новый минерал. Подобный минеральный вид - джуноит - известен по находкам в Австралии, однако карельский аналог в своем составе содержит селен и получил международное название - селеноджуноит", - говорится в сообщении.

Соавтором открытия стал научный сотрудник музея геологии докембрия Института геологии КарНЦ РАН Олег Лавров. Для того, чтобы точно удостовериться, что находка в Средней Падме уникальна, минералогам потребовалось провести несколько исследований, в том числе рентгено-структурный анализ.

В результате минерал получил название - селеноджуноит (Cu2Pb3Bi8(Se,S)16). Международная комиссия утвердила его в качестве нового минерального вида. Селеноджуноит - 14-й по счету минерал, открытый на территории Карелии.