В России создали систему беспроводной диагностики металлургического оборудования

ЧЕЛЯБИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Коллектив ученых Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ, Челябинск) разработал технологию диагностики состояния прокатных станов металлургических предприятий. Ее внедрили на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК), теперь специалисты предприятия могут вовремя спланировать ремонтные работы, не допуская непредвиденных поломок оборудования, сообщил ТАСС директор Научно-исследовательского института опытного машиностроения ЮУрГУ Рамиль Закиров.

"ММК является одним из лидеров поставки холоднокатаного листа в России, при этом цех прокатки металла входит в число самых современных высокотехнологичных цехов комбината. Разработанная нами новая технология и созданная на ее основе система позволяют вовремя найти проблемные узлы прокатного стана. В результате обслуживание, ремонт, замена узла будут назначены на время запланированного графика остановки стана, а не в момент аварии", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, над системой работал коллектив инженеров, программистов, математиков ЮУрГУ. Работа относится к стратегическому проекту "Интеллектуальное производство" по программе "Приоритет 2030".

Закиров пояснил, что прокатный стан представляет собой большой комплекс оборудования. Он предназначен для придания листу металла нужной толщины. Поломка одного из узлов такого агрегата приводит к остановке всей линии. "Для создания системы диагностики технического состояния прокатного стана мы научили нейросеть анализировать большой объем данных о работе оборудования, получаемый от специальных датчиков. При этом мы создали дополнительные датчики, в том числе специальные виброакустические и датчики измерения теплового потока от рассматриваемых узлов стана", - отметил он.

В вузе добавили, что для каждого элемента конструкции прокатного стана также разработали программный модуль, который помогает проводить диагностику технического состояния. Кроме того, для работы с системой был разработан специальный программный комплекс. Система прошла полный цикл разработки от идеи до внедрения, при этом состоялась апробация после лабораторных, натурных, опытных и приемочных испытаний.

Южно-Уральский университет сфокусирован на междисциплинарных проектах в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В 2021 году он победил в конкурсе по программе "Приоритет 2030". Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы", созданного для объединения потенциалов образовательных и научных организаций реального сектора Свердловской, Челябинской и Курганской областей по нацпроекту "Наука и университеты".