Создан метод оценки эффективности пропаганды борьбы с изменением климата

ТАСС, 27 февраля. Российские и зарубежные исследователи разработали методику и основанное на ее базе веб-приложение, позволяющее всесторонне оценить эффективность применяемых методов убеждения населения более активно принимать участие в борьбе с изменением климата. Работу этого подхода ученые проверили на почти 60 тыс. человек из 63 стран, сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

"Наше веб-приложение учитывает широкий спектр целевых аудиторий в обследованных странах, оно охватывает такие аспекты, как национальность, политическая ориентация, возраст, пол, образование и уровень дохода. Чтобы оптимизировать свое влияние, политики и правозащитники могут определить, какие коммуникации наиболее эффективны для их аудитории, что позволит доносить важную информацию самым эффективным способом", - заявила научный сотрудник НИУ ВШЭ (Москва) Альбина Галлямова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Разработанный подход позволяет всесторонне оценить то, насколько сильно различные методы убеждения населения влияют на склонность обывателей доверять сообщениям об изменении климата, поддерживать предлагаемые меры для борьбы с глобальным потеплением, а также вносить свой личный вклад в этот процесс и информировать других окружающих о климатической угрозе.

Используя этот подход, ученые оценили то, как 11 популярных вариаций пропаганды борьбы с глобальным потеплением влияли на мнения 60 тыс. добровольцев. В ходе эксперимента добровольцам демонстрировались различные сообщения о климатических изменениях - от описания мрачных последствий до успешных историй борьбы с ними. Исследователи делали акцент на мнении научного сообщества, предлагали рассматривать борьбу с изменением климата как патриотический акт и написать письма будущим поколениям о текущих усилиях по сохранению жизни на Земле.

Плюсы и минусы пропаганды борьбы с глобальным потеплением

Проведенные учеными наблюдения показали, что эффективность популярных мер пропаганды борьбы с глобальным потеплением сильно различалась в зависимости от страны происхождения добровольцев. В частности, отсылки на авторитет исследователей, изучающих глобальное потепление, повышали поддержку мер по защите климата на 20% и 9% среди россиян и жителей Румынии, тогда как аналогичные риторические приемы снижали на 5% и 6% поддержку среди канадцев и китайцев.

Аналогичным образом, просьба к участникам написать ребенку будущего поколения положительно повлияла на поддержку экологических действий в США и Бразилии, но отрицательно - на ситуацию в других странах, в частности, в ОАЭ и Сербии. В дополнение к этому, ссылки на моральность борьбы с глобальным потеплением усилили на 40% и 35% поддержку этих мер среди жителей Австралии и Гамбии, но снизили их поддержку среди японцев на 24%.

Исследователям также удалось выявить несколько общих трендов. В частности, сообщения, подчеркивающие крайне тяжелую ситуацию с глобальным потеплением, побуждали добровольцев распространять подобные сведения в социальных сетях, но при этом они снижали готовность людей действовать. Это необходимо учитывать при организации мер, направленных на пропаганду борьбы с глобальным потеплением, подытожили ученые.