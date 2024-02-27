В Астрахани разработали портативное устройство для инкубации икры рыбы

АСТРАХАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Ученые Астраханского государственного университета имени В.Н. Татищева разработали аппарат для инкубации икры рыбы, который будет отличаться мобильностью, простотой в изготовлении и низкой себестоимостью. Благодаря этому устройству можно будет снизить затраты на выращивание рыб, сообщили ТАСС в пресс-службе госуниверситета.

"Промышленные аппараты для инкубации икры обычно представляют собой громоздкие конструкции. В отличие от них устройство, разработанное нашим научным коллективом, - простая конструкция из металлической рамки, силиконового шланга, цилиндрических вкладышей с сетчатым дном и небольшого насоса. Основной плюс изобретения - простота в изготовлении из широкодоступных материалов и легкость установки в аквариум", - сказали в пресс-службе.

Устройство позволит проводить инкубацию икры практически в домашних условиях, при этом процесс будет наглядным - каждый вкладыш с икрой находится в прямом доступе исследователя. При этом устройство можно легко собрать и при необходимости разобрать для перевозки. В пресс-службе заметили, что устройство можно будет использовать в научных и производственных лабораториях для экспериментов, на небольших рыбоводных хозяйствах, а также в маленьких помещениях для разведения аквариумных рыб.

"Простота конструкции, доступность материалов, мобильность и низкая себестоимость конструкции позволят снизить затраты на проведение процесса инкубации как в производственных масштабах, так и в любительских целях. Патент на это устройство уже получен", - добавили в пресс-службе.

АГУ образован в 1932 году, является одним из крупнейших образовательных, научных и социокультурных центров в ЮФО. В университете работают 10 факультетов, 38 кафедры, 9 научных лабораторий и 8 научных школ. С июня 2022 года вуз носит имя географа и историка Василия Татищева.