В РФ сгенерировали музыку первого дня Великой Отечественной войны по дневникам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) с помощью цифровых алгоритмов создали музыкальный отрывок первого дня Великой Отечественной войны, основываясь на данных из дневников очевидцев событий. Проект приурочен к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Мы взяли данные 17 дневников очевидцев первого дня Великой Отечественной войны, проекта Прожито центра "Прожито" ЕУСПб. Это очень драматичные данные, воспоминания, в которых люди еще не до конца понимали происходящее. Некоторые, например, писали о том, какое теплое лето ожидается. Мы разделили информацию из дневников на три группы: позитивные, негативные и нейтральные, не обладающие четкой оценкой в тексте, а затем преобразовали их в звук с помощью цифровых алгоритмов", - привели в пресс-службе слова координатора лаборатории цифровой философии, аспиранта СПбГУ Дмитрия Ярочкина. Для проекта ученые использовали дневники жителей Ленинграда, которые являются уникальными источниками информации о событиях тех лет. В созданной мелодии слышатся удары барабана и щемящая монотонность струнного инструмента, тем самым создается эффект тревоги и грусти.