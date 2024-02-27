В РФ сгенерировали музыку первого дня Великой Отечественной войны по дневникам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) с помощью цифровых алгоритмов создали музыкальный отрывок первого дня Великой Отечественной войны, основываясь на данных из дневников очевидцев событий. Проект приурочен к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
"Мы взяли данные 17 дневников очевидцев первого дня Великой Отечественной войны, проекта Прожито центра "Прожито" ЕУСПб. Это очень драматичные данные, воспоминания, в которых люди еще не до конца понимали происходящее. Некоторые, например, писали о том, какое теплое лето ожидается. Мы разделили информацию из дневников на три группы: позитивные, негативные и нейтральные, не обладающие четкой оценкой в тексте, а затем преобразовали их в звук с помощью цифровых алгоритмов", - привели в пресс-службе слова координатора лаборатории цифровой философии, аспиранта СПбГУ Дмитрия Ярочкина.
Для проекта ученые использовали дневники жителей Ленинграда, которые являются уникальными источниками информации о событиях тех лет. В созданной мелодии слышатся удары барабана и щемящая монотонность струнного инструмента, тем самым создается эффект тревоги и грусти.
Сонификация - это новая дисциплина, которая преобразовывает различные текстовые данные в звуковые фрагменты или музыкальные композиции. Она является не только областью современного искусства, но и возможностью для людей с различными проблемами зрения воспринимать сложную информацию.
По данным пресс-службы, для создания музыкального отрывка ученые СПбГУ извлекли массив оцифрованных данных в языке программирования javascript, а затем перенесли их в алгоритм оценки эмоций текста "Достоевский". Затем полученные данные были загружены в сервис, который присваивает цифрам определенные ноты, а после этого "собрана" сама мелодия. По замыслу авторов проекта, человек сначала должен послушать мелодию, а затем узнать, на каких данных она основана, что позволит создать дополнительный эмоциональный эффект.
Как считает Ярочкин, таким образом можно озвучить любую остросоциальную информацию и дать слушателю возможность более детального знакомства с информацией и высокий уровень погружения.