В Сеченовском университете начали лечить патологии сустава, используя клетки пациента

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Врачи Сеченовского университета Минздрава России одними из первых в стране начали применять новую технологию по трансплантации собственных клеток пациента для лечения патологии коленного сустава. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе университета.

"Врачи клиники травматологии, ортопедии и патологии суставов УКБ №1 Сеченовского университета Минздрава России одними из первых в стране начали применять новейшую биологическую разработку - это органосохраняющая, минимально травматичная операция, позволяющая замещать дефекты хряща коленного сустава собственными клетками пациента. Эта методика разительно отличается от всех других, которые на сегодняшний день имеются в арсенале врачей-ортопедов", - говорится в сообщении.

По словам специалистов, методика рассчитана на пациентов в возрасте от 18 до 50 лет с изолированным единичным повреждением третьей-четвертой степени по международной классификации повреждений хряща ICRS, кроме того, она поможет молодым пациентам с рассекающим остеохондритом.

В пресс-службе рассказали, как происходит лечение: если пациент подходит под критерии, проводится первая госпитализация, включающая предоперационную подготовку, забор образцов крови и артроскопию коленного сустава, в ходе которой врачи отбирают костно-хрящевые образцы ткани. Затем образцы доставляют в лабораторию, где проходит культивирование, размножение и производство биомедицинских клеточных продуктов (БМКП). После их получения пациента приглашают на вторую госпитализацию и проводят операцию по трансплантации клеток в дефект хряща. "В каждую из двух госпитализаций пациент проводит в клинике не более трех дней", - подчеркнули в университете.

"Эта уникальная для нашей страны технология прошла многоцентровое клиническое исследование. Наш индустриальный партнер, компания "Генериум", получила лицензию на производство биомедицинских клеточных продуктов, затем нами были успешно проведены клинические испытания новой методики. Теперь мы можем госпитализировать пациентов, нуждающихся в таком лечении, и благодаря разработкам "Генериума" замещать дефекты хряща коленного сустава различного размера аутологичным БМКП", - привели в сообщении слова директора клиники травматологии, ортопедии и патологии суставов УКБ №1, заведующего кафедрой травматологии, ортопедии и хирургии катастроф Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского Сеченовского университета Алексея Лычагина.

Врачи надеются, что в будущем они будут применять технологию лечения с помощью БМКП и в других крупных суставах организма, например, в плечевом, тазобедренном и голеностопном.