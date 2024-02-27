В России разработали систему оценки крупного рогатого скота

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Замахина/. Ученые Курчатовского геномного центра НИЦ "Курчатовский институт" совместно с компаниями "Иннопрактика" и "Мираторг" разработали систему оценки крупного рогатого скота, которая с помощью учета генетических факторов позволит выводить коров с улучшенными признаками, такими как количество и качество молока. Об этом сообщил ТАСС руководитель центра Максим Патрушев.

Ученый отметил, что сегодня при выращивании крупного рогатого скота подбор особей для скрещивания чаще всего осуществляется без учета генетических факторов: к примеру, селекционеры не принимают во внимание некоторые признаки быков и коров, которые передаются теленку и в дальнейшем влияют на состояние взрослой особи. Следовательно, высокие объемы производства молока у конкретной коровы не гарантируют такие же показатели у потомства, пояснил Патрушев. Система оценки позволит повысить эффективность выведения особей за счет снижения рисков развития у них заболеваний или появления других негативных признаков на этапе подбора пары.

"Эта система, которая, как мы надеемся, должна стать национальной, представляет собой IT-инфраструктуру. В ней собираются данные о каждом племенном животном, используемом в производстве. С помощью специальных алгоритмов она анализирует все параметры - не только генетику, но и рацион, условия содержания. За счет обработки данных о сотнях тысячах животных решение позволит, к примеру, добиваться нужного экономического эффекта в виде объемов производства молока с каждой будущей коровы на этапе планирования пары для селекции", - сказал Патрушев, добавив, что расчеты оптимальных пар будут вестись с применением технологий искусственного интеллекта.

Авторы уже работают с двумя наиболее распространенными породами - голштинской и айрширской. При выведении особей с помощью системы будут учитываться 14 заболеваний, лечение которых заставляет выводить особей из цикла производства молока, что влечет экономический ущерб для предприятий. Завершение всех этапов наполнения базы и отбора ИИ-алгоритмов для обработки данных намечено на 2026 год. Аналогичное решение разрабатывается для свиней, уточнил ученый.

Независимость в сфере генотипирования

Патрушев также отметил, что сегодня генетики используют для получения данных о ДНК (генотипирования) сельскохозяйственных животных платформу, которая производится в США. Ученые Курчатовского института создали методику, которая позволяет получать эти сведения практически на любой технологической платформе - за счет определения нуклеотидной последовательности ДНК (секвенирования).

"На 2024 год у нас запланирован последний этап имплементации этой технологии <…>. Внедрение платформы позволит нам стать независимыми от западных решений в части генотипирования животных", - заключил он.