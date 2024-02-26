Ученые Северного Кавказа применили ультразвук в восстановлении молочного сырья

СТАВРОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Ученые Северо-Кавказского федерального университета разработали ультразвуковой метод восстановления молочного сырья. Это позволит снизить количество добавок в молочных продуктах, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.

"Разработанная нашими инженерами технология позволит сократить использование искусственных добавок в пищевых продуктах, что важно для здоровья людей. Значимость данных исследований подтверждается практическим интересом к результатам работ ученых со стороны предприятий-производителей", - цитирует пресс-служба ректора Дмитрия Беспалова.

В российской пищевой промышленности ведется разработка технологий использования сухих молочных продуктов, включая сухое молоко и сухую молочную сыворотку. В связи с этим возникает необходимость поиска методов восстановления сырья с сохранением полезных свойств продуктов. Ученые Северо-Кавказского федерального университета предложили метод безреагентного восстановления молочной сыворотки при помощи ультразвука.

"Использование ультразвука как одного из методов безреагентного регулирования свойств пищевого сырья позволяет существенно снизить количество используемых при производстве молочных продуктов химических стабилизаторов и консервантов и получать продукт с требуемыми свойствами", - цитирует пресс-служба руководителя проекта, доцента кафедры технологии машиностроения и технологического оборудования инженерного института, кандидата технических наук Константина Костенко.

Разработка велась по федеральной программе поддержки российских вузов "Приоритет 2030". Научный коллектив уже получил патент на способ производства йогурта на основе сухого молока с использованием ультразвуковой кавитации. Метод улучшил вкус и вид продукта, снизил энергозатраты при производстве. Патент уже приобрел один из крупных молочных комбинатов Ставрополья.