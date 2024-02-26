Обнаружены металлические "шрамы" на поверхности звезд - белых карликов

ТАСС, 26 февраля. Астрономы обнаружили на поверхности одного из белых карликов в созвездии Кормы своеобразные металлические "шрамы", которые возникли в результате падения на эту выгоревшую звезду обломков небольшой карликовой планеты размером с Весту из Солнечной системы. Об этом сообщила пресс-служба Европейской южной обсерватории (ESO).

"Мы давно знаем то, что белые карлики, медленно охлаждающиеся останки древних выгоревших звезд, иногда поглощают фрагменты их собственных планетарных систем. Теперь нам удалось открыть первые свидетельства того, что в этих процессах важную роль играют магнитные поля этих звезд, порождающие своеобразные "шрамы" на поверхности данных светил", - заявил научный сотрудник Обсерватории и планетария Армы (Великобритания) Стефано Багнуло, чьи слова приводит пресс-служба ESO.

Ученые совершили это открытие при наблюдениях за белым карликом WD0816-310, который расположен в созвездии Кормы на расстоянии в 63 световых года, что делает его одним из самых близких к Земле объектов такого рода в Млечном Пути. Ученые всесторонне изучали свойства этого выгоревшего светила при помощи телескопа VLT, установленного в высокогорной чилийской обсерватории Параналь, а также подключенного к нему спектрографа FORS2.

Используя этот инструмент, ученые впервые проследили за тем, насколько равномерно распределены различные астрономические "металлы", элементы тяжелее гелия и водорода, по поверхности белого карлика. Присутствие подобных соединений в верхних слоях материи подобных выгоревших звезд указывает на то, что недавно они поглотили и уничтожили одно или несколько малых небесных тел, в том числе планеты, кометы и астероиды.

Проведенные Багнуло и его коллегами замеры указали на наличие нескольких очень неоднородных скоплений "металлов" на поверхности WD0816-310, которые ученые назвали металлическими "шрамами". Как показали последующие замеры астрономов, их существование связано с тем, что сильное магнитное поле выгоревшей звезды захватило раскаленные останки бывшей карликовой планеты размером с Весту и направило их в сторону полюсов белого карлика, где они отложились и образовали "шрамы".

Схожие процессы, как предполагают ученые, происходят и в окрестностях других белых карликов, в спектре чьего излучения астрономы находили свидетельства поглощения ими материи окрестных планет, астероидов и комет. Понимание этого позволит астрономам более точно оценивать то, какая судьба ожидает Землю и другие планеты Солнечной системы после того, как наше светило исчерпает запасы водорода и превратится в белый карлик примерно через 6 млрд лет.

О белых карликах

Белыми карликами астрономы называют ядра "выгоревших" небольших звезд, лишенных собственных источников энергии. Они возникают на последних этапах жизни светил, чья масса не превышает солнечную более чем в 10 раз. Такие звезды не взрываются в виде сверхновой, а сбрасывают свои внешние оболочки, формируя туманность, которую изнутри "подсвечивает" их бывшее ядро.

Подобные "мертвые звезды" интересуют астрофизиков по той причине, что они считаются прародителями относительно редких сверхновых первого типа, позволяющих очень точно оценивать расстояния в космосе. Вдобавок природа, структура и состав материи, из которой состоят белые карлики, ученые пока не до конца понимают, что также подстегивает любознательность исследователей.