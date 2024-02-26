Волны жары на 50-60% повышают риск преждевременных родов

ТАСС, 26 февраля. Австралийские медики обнаружили, что эпизоды аномально жаркой погоды и волны жары повышают риск преждевременных родов примерно на 50-60%, что в особенности характерно для беременных, проживающих в районах с низким уровнем озеленения. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Университета Монаша.

"Наблюдения за 1,2 млн рождениями детей в Австралии на протяжении последних двух десятилетий показали, что вероятность преждевременных родов значительным образом зависит от того, как часто и долго женщины подвергались действию экстремальной жары на последнем триместре беременности. Собранные учеными сведения указывают в пользу того, что этот эффект можно сделать менее выраженным при помощи зеленых посадок", - говорится в сообщении.

К такому выводу пришла группа австралийских медиков под руководством доцента Университета Монаша (Австралия) Ли Шаньшань при изучении данных, собранных медицинскими службами Сиднея во время наблюдений за жизнью и здоровьем 1,2 млн беременных австралийских женщин, проживавших в этом городе на момент вынашивания ребенка.

Примерно 63 тыс. этих случаев беременности закончились преждевременными родами, это позволило ученым изучить, как на вероятность подобного исхода событий влияли различные погодные факторы, в том числе волны жары, часто поражающие Австралию в последние несколько десятилетий. В ходе этого анализа ученые учитывали не только особенности погоды, но и то, в какой местности жили беременные.

Проведенный учеными анализ показал, что длительное воздействие дневной и ночной жары значительным образом повышало вероятность преждевременных родов, если аномально теплая погода господствовала во время последнего триместра беременности. В среднем, шансы на подобный исход беременности повышались на 61% для дневной жары и на 51% для продолжительных эпизодов ночной жары.

При этом ученые отмечают, что риск преждевременных родов особенно сильно вырастал для тех женщин, которые жили в регионах Австралии с низким уровнем озеленения и разнообразия растительного покрова. Улучшение этих показателей позволит на 14-21% снизить дополнительный риск преждевременных родов, который несут за собой волны дневной и ночной жары, подытожили ученые.