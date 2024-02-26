В МИСИС улучшили свойства титановых сплавов с помощью старения и деформации

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Специалисты университета МИСИС с коллегами из Института металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова (ИМЕТ РАН) разработали технологию улучшения свойств металлических сплавов, полученных на основе никелида титана (TiNi). Как сообщили в пресс-службе НИТУ МИСИС, ученые используют процессы управляемого старения и пластической деформации.

"Целенаправленное, управляемое старение никелида титана, проводимое по определенным температурно-временным режимам, позволяет во многих случаях улучшить функциональные характеристики материала, такие как способность восстанавливать форму после большой деформации, развивать при этом большие усилия и проявлять эти свойства в требуемом интервале температур", - рассказал главный научный сотрудник кафедры обработки металлов давлением МИСИС Сергей Прокошкин.

Проведенные опыты показали, что предварительное старение образцов TiNi в течение пяти часов до проведения равноканального углового прессования в квазинепрерывном режиме, а также их последеформационное старение при 430°C в течение одного часа обеспечили наилучшее сочетание механических и функциональных свойств. Предел прочности образцов составил 1 562 мегапаскаля. Достигнуты также такие показатели, как предел текучести в 1 410 мегапаскалей и обратимая деформация в 11,6%.

Речь идет о сплавах с памятью формы, из которых никелид титана, по общему мнению специалистов, обладает наилучшим комплексом свойств. В таких сплавах особую роль при формировании структуры играют процессы старения, развивающиеся как при деформации, так и в результате предварительной и последеформационной термических обработок. Технология профессора Прокошкина и его коллектива позволяет расширить применение сплавов с памятью формы на основе никелида титана в высокотехнологичных сферах - авиакосмической промышленности, биомедицине, приборостроении и других, отметила ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова.