Двойная иммунотерапия метастазов рака успешно прошла первую фазу испытаний

ТАСС, 26 февраля. Международный коллектив медиков заявил об успешном завершении первой фазы клинических испытаний по использованию двух типов антител - CS1002 и CS1003 - для борьбы с метастазами рака и особо агрессивными и трудноизлечимыми типами плотных опухолей. Двойная иммунотерапия улучшила состояние 38% больных, пишут исследователи в статье, опубликованной в научном журнале Cancer .

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"Комбинация из препаратов CS1002 и CS1003 хорошо переносилась пациентами в очень широком наборе дозировок, при этом она показала многообещающий уровень противоопухолевой активности. Это говорит в пользу дальнейшего проведения клинических испытаний по использованию CS1002 и CS1003 для терапии плотных опухолей", - пишут исследователи.

В первой фазе клинических испытаний, проводимых группой медиков под руководством Арчи Се, ведущего научного сотрудника китайской биофармацевтической компании CStone Pharmaceuticals, участвовал 61 пациент, у которых были выявлены метастазы рака или трудноизлечимые формы плотных опухолей.

Все эти больные согласились получить экспериментальную иммунотерапию рака, основанную на двух типах моноклональных антител, CS1002 и CS1003, стимулирующих иммунитет активнее бороться с опухолями двумя разными путями. Первая молекула соединяется с рецепторами CTLA4, что заставляет Т-клетки активнее размножаться и атаковать опухолевые клетки, а вторая - подавляет работу рецептора PD1, своеобразного "тормоза" активности некоторых типов иммунных клеток.

Проведенные испытания показали, что комбинация из двух антител не вызывала потенциально опасные для жизни больных побочные эффекты вне зависимости от того, какой тип опухолей или метастазов присутствовал в их организме. При этом ученые зафиксировали улучшения в состоянии 38% больных, что было в особенности характерно для пациентов, получивших комбинации антител с большими дозами молекулы CS1002.

Как отмечают ученые, успешное завершение этих испытаний открывает дорогу для проведения опытов с участием большего числа добровольцев с метастазами и трудноизлечимыми формами плотных опухолей. В перспективе эти эксперименты приведут к появлению первых действенных форм двойной иммунотерапии, нацеленной на борьбу с самыми опасными и смертоносными вариациями рака, считают медики.