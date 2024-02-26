Российские ученые впервые исследовали течения в канале бездны в Центральной Атлантике

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российские ученые на судне "Академик Мстислав Келдыш" впервые провели исследования придонных течений в абиссальном (глубоководном) канале Видал на глубине более 5 км в центральной части Атлантического океана. Судно в воскресенье вернулось в Калининград, сообщили ТАСС в пресс-службе Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН.

Проведенные исследования позволили получить экспериментальные данные об океанской трехмерной циркуляции, что необходимо для понимания процессов в труднодоступных глубинах океана. Они добавят необходимые данные для глобальных моделей циркуляции с целью оценить среднее состояние океана и его изменчивость за десятилетие. Эти данные нужны для прогноза изменения климата. Помимо представителей Института океанологии РАН в рейсе приняли участие сотрудники Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения РАН и Института гидродинамики Сибирского отделения РАН.

"Ученые впервые выполнили гидрологические измерения в абиссальном канале Видал к северо-западу от разлома Вима. Зондирования велись профилографами температуры, солености и скорости течения. В этом канале зафиксирован поток антарктической донной воды, который затем заполняет всю Северо-Американскую котловину и глубоководную впадину Пуэрто-Рико, где находится наибольшая глубина Атлантики. Ранее в этом канале никаких гидрологических измерений не проводилось", - говорится в сообщении.

Перепад глубин в исследуемом канале протяженностью около 800 км и шириной до 3 км составил от 5,2 до 5,8 км. Измерения проводились вдоль канала и на трех поперечных разрезах. После этого работы продолжились в разломе Вима. В дополнение к детальным исследованиям в ноябре 2022 года были выполнены замеры там, где антарктическая донная вода затекает в разлом, а также продолжены вдоль разлома. Донная вода течет по разлому Вима длиной 800 км и заполняет все глубоководные котловины северо-восточной Атлантики.

"Работы экспедиции закончились исследованием северного экваториального течения. Всего выполнено 125 станций зондирования, из них 78 глубоководных (на глубинах более 5 км). Помимо измерений температуры, солености и скорости течения в районах исследования океанологи провели анализы растворенного кислорода, содержания силикатов и нитратов, кислотности, щелочности, выполнили измерения, необходимые для определения оптических параметров и содержания хлорофилла, определили скорости течений", - уточнили в институте.