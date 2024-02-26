В Красноярске определили влияние затененности рек на пищевую ценность хариуса

КРАСНОЯРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Ученые Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук и Сибирского федерального университета выяснили как затененность рек влияет на ценность хариуса, как источника полезных жирных кислот. Об этом говорится в сообщении пресс-службы научного центра.

"Красноярские ученые обнаружили, что хариус из незатененных деревьями рек представляет большую пищевую ценность, как источник жирных кислот для людей, в сравнении с рыбой из затененных рек. Такой хариус содержал в себе в два раз больше омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Ученые связывают это с различием в питании рыб из разных водотоков", - говорится в сообщение. Исследования проводились совместно сотрудниками центра и СФУ, результаты работ опубликованы в журнале Food Webs.

Ученые изучили питания хариуса в лесных затененных реках - Тамасуле, Каче и Базаихе, и незатененной реке Мана. В лесных реках большую долю в рационе питания рыбы составляют наземные беспозвоночные (30-40% от общего рациона), в незатененных реках 95% питания приходится на водные организмы.

Хариус относится к лососевым рыбам и является ценной промысловой рыбой с высоким содержанием физиологически важных полиненасыщенных омега-3 жирных кислот.