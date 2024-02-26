В Новосибирске НИИ планирует запустить производство тест-систем и реагентов

НОВОСИБИРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Площадка для производства диагностических систем и реагентов для научных исследований появится в Институте химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН летом 2024 года. Это позволит ускорить внедрение научных разработок в практику, сообщил ТАСС и.о. директора института Владимир Коваль.

"Мы регистрируем у себя площадку производственную, к августу начнем производство. Мы зарегистрировали торговую марку "Сделано в ИХБФМ СО РАН" и хотим делать у себя. Это драматически ускорит внедрение научных разработок в практику", - сказал Коваль.

Стоимость сертификации площадки - около 3 млн рублей. Под производство институт выделяет лабораторно-технологический корпус, располагающий циркуляцией чистой воды, фильтрованным воздухом и необходимым оборудованием.

На площадке будет запущено производство разработанных в институте тест-систем для скрининга и диагностики онкологических и респираторных заболеваний, а также синтез разных типов нуклеиновых кислот и производство наборов для выделения нуклеиновых кислот для биотехнологических компаний, клинических и научных лабораторий.

Ранее Коваль рассказал ТАСС, что в институте разработаны тест-система для определения мутаций в соматических клетках злокачественных опухолей для подбора эффективной индивидуальной терапии рака молочной железы, легкого и яичников, а также система диагностики, определяющая до 30 респираторных заболеваний.