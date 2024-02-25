В СКФУ применили ультразвук для восстановления сухого молока

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Специалисты Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) предложили новый способ восстановления сухой молочной сыворотки для получения питьевого молока без применения химии, которая пока считается неизбежной. Как сообщили в пресс-службе ФГАНУ "Социоцентр" - оператора программы "Приоритет 2030" - речь идет об использовании ультразвука вместо механического перемешивания смеси.

"Использование ультразвука как одного из методов безреагентного регулирования свойств пищевого сырья позволяет существенно снизить количество используемых при производстве молочных продуктов химических стабилизаторов и консервантов и получать продукт с требуемыми свойствами", - рассказал доцент кафедры технологии машиностроения и технологического оборудования Константин Костенко, слова которого приводятся в распространенном сообщении.

Как отметил ученый, в пищевой промышленности ультразвук уже используется для гомогенизации смесей, то есть для обеспечения их однородности. Технологии применения ультразвука на молочном производстве позволят также интенсифицировать процесс ферментации, то есть созревания кисломолочной продукции.

Ранее научный коллектив СКФУ получил патент на способ производства йогурта на основе сухого молока с использованием ультразвуковой кавитации (образования воздушных пузырьков). Метод позволил улучшить вкус и внешний вид продукта, а также снизить энергозатраты при производстве.