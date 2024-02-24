В России разработали технологию получения добавок для алюминиевых сплавов

КРАСНОЯРСК, 24 февраля. /ТАСС/. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярске разработали технологию получения добавки (модификатора), улучшающую качества алюминиевых сплавов. Об этом ТАСС сообщил младший научный сотрудник лаборатории физикохимии металлургических процессов и материалов СФУ Никита Степаненко.

"Ученые Института цветных металлов Сибирского федерального университета разработали оптимальный способ получения модификатора, улучшающего алюминиевые сплавы. В результате исследований, была получена технология, которая сделает производство этой модифицирующей добавки дешевле и безопаснее для экологии", - сообщил Степаненко, добавив, что эта добавка состоит из алюминия, титана и бора.

По его словам, существующие зарубежные технологии предполагают получение таких добавок с использование дорогостоящих фторидов - солей калия, при использовании которых происходят выбросы фтора. Российская разработка предполагает использование металлического титанового сырья, которое позволяет снижать как стоимость изготовления модификатора, так и снижать нагрузку на окружающую среду. При этом Степаненко подчеркивает, что получаемый российский модификатор не уступает по своим качествам зарубежным аналогам и также увеличивает прочность и долговечность сплавов. Ученый отметил, что данные сплавы используются в автомобильной и авиационной промышленности.

СФУ - первый в России федеральный университет, основан в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске. Это один из крупнейших университетов восточной части России.