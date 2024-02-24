В России создали экологичные и безотходные технологии для обработки металла

САРАТОВ, 24 февраля. /ТАСС/. Ученые в Саратове создали технологии и оборудование для обработки металла, преимуществами которых являются высокая экологическая безопасность и безотходность производства, сообщили ТАСС в пресс-службе Саратовского государственного технического университета имени Гагарина (СГТУ).

"Ученые СГТУ создали несколько видов специальных технологий и универсального оборудования для получения защитно-декоративных покрытий и обработки металла. Речь идет о печах диффузионного цинкования, термообработки, оксидирования и полимеризации, а также об электропечах для закалки. Важные преимущества разработок в сравнении с аналогами - значительное повышение экологической безопасности, отсутствие отходов производства и различных вредных выбросов", - рассказали в вузе.

Новые технологии позволят заместить несовершенные импортные аналоги и улучшить условия труда на производствах, подчеркнули в СГТУ. Безопасность эксплуатации установок подтверждена санитарно-эпидемиологическими заключениями.

По информации пресс-службы, печи термодиффузионного цинкования будут необходимы для антикоррозионной защиты в том числе автодеталей, мебельной фурнитуры, дорожных и мостовых ограждений, арматуры линий электропередачи, трубопроводной и нефтяной арматуры. Процесс цинкования обеспечит сохранение размеров изделий и исключит проблемы с отслаиванием или скалыванием, отметили в вузе.

Разработанные печи для термообработки и оксидирования можно использовать при подготовке поверхности изделий к покраске, их обезжиривании, отжиге и сушке. Печь полимеризации позволит окрашивать любые металлические комплектующие, керамику, плитку, камни, изделия из стекла и дерева. Как пояснили в пресс-службе, полученное покрытие создает ударопрочный антикоррозийный слой и приобретает необходимые декоративные свойства.

Автором разработок стала группа ученых под руководством кандидата технических наук, доцента кафедры "Материаловедение и биомедицинская инженерия" СГТУ Сергея Барабанова. Выпуском продукции будет заниматься индустриальный партнер СГТУ - научно-производственное предприятие "Альсеп".