Зафиксированы две мощные вспышки на Солнце

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Две мощные вспышки произошли на Солнце, одна из них самого высокого класса. Магнитной бури на планете пока нет, сообщает Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"23 февраля в 16:28 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 42 минуты. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи. В 01:34 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка X6.4/3B продолжительностью 35 минут", - говорится в сообщении ИПГ.

22 февраля ученые зарегистрировали две вспышки - X1.8 и X1.7. Между ними произошла еще одна вспышка в рентгеновском диапазоне высокого класса M1.6.

В настоящее время, согласно данным мониторинга космической погоды, степень возмущенности магнитного поля Земли на уровне штиля.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые при определенных условиях, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.