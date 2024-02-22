Телескоп JWST обнаружил ионы, порожденные новорожденной нейтронной звездой

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Орбитальный телескоп "Джеймс Уэбб" (JWST) получил первые детальные снимки центральных регионов останков знаменитой сверхновой 1987 года, на которых астрономы впервые открыли свидетельства существования ионов, которые были порождены активностью новорожденной нейтронной звезды. Об этом сообщила пресс-служба Университетского колледжа Лондона.

"Полученные нами снимки указывают на наличие сильно ионизированных атомов аргона и серы в центре туманности, возникшей на месте сверхновой 1987 года. Эти ионы возникли в результате действия излучения, которое порождается нейтронной звездой. Оно исходит или от раскаленной поверхности этого светила, или же возникает в результате его вращения и взаимодействия с окружающей межзвездной материей", - пояснил профессор UCL Майкл Барлоу, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Профессор Барлоу и другие астрономы совершили это открытие при изучении первых снимков центральных областей туманности SN1987A, полученных при помощи инфракрасных камер орбитальной обсерватории "Джеймс Уэбб" с рекордно высоким разрешением. Раскаленное облако газа и пыли возникло 37 лет назад в результате вспышки сверхновой, уничтожившей крупную звезду Sk -69 202.

За последние годы астрономы получили множество косвенных свидетельств того, что в центре этой туманности скрывается новорожденная нейтронная звезда, чье излучение предположительно "подсвечивает" плотное облако из пыли, окружающее SN1987A. Полученные JWST снимки впервые позволили ученым заглянуть внутрь этого газопылевого шара и обнаружить внутри него большое число ионов аргона и серы, лишенных сразу трех или даже пяти электронов.

Подобные ионы, как отмечают профессор Барлоу и его коллеги, могут возникать только в результате действия частиц света высоких энергий, на роль источника которых в SN1987A может претендовать только нейтронная звезда. Процесс охлаждения ее поверхности, а также взаимодействия ее магнитного поля с окружающей материей будут порождать достаточное количество фотонов высоких энергий, способных ионизировать атомы аргона и серы до того состояния, в котором они были обнаружены JWST.

Пока астрономы не могут точно сказать, какой из двух механизмов - охлаждение или вращение нейтронной звезды - породили обнаруженные "Джеймсом Уэббом" ионы. При этом ученые надеются, что последующие наблюдения за SN1987A дадут ответ на этот вопрос и помогут понять, как новорожденные нейтронные звезды взаимодействуют с материей туманностей и какой скоростью движения они изначально обладают.

О сверхновой 1987 года

Одной из первых сверхновых, за рождением которой ученые проследили практически с самого начала ее взрыва, стала вспышка SN1987A, вспыхнувшая в феврале 1987 года в туманности Тарантул в галактике Большое Магелланово Облако. Наблюдения за ней помогли ученым впервые узнать, что происходит с останками сверхновой на разных этапах ее развития и проследить за распадом нестабильных элементов в ее газовопылевом "саване".

Несмотря на огромное количество информации, которую ученые получили в ходе этих наблюдений, астрономы сегодня почти ничего не знают о том, как происходит расширение останков SN1987A и что точно скрывается внутри нее. Большинство астрофизиков предполагает, опираясь на вспышку нейтрино, зафиксированную в момент взрыва сверхновой, что внутри нее прячется нейтронная звезда, однако прямых доказательств у ученых не было до настоящего времени.