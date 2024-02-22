Создан безопасный и высокоэффективный метод выщелачивания золота

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Химики из России и Таджикистана создали методику, позволяющую повысить безопасность и эффективность извлечения золота при обработке отходов горнодобывающей промышленности при помощи растворов щелочей и углеродных частиц, способных захватывать соединения драгоценного металла. Об этом сообщили в пресс-службе НИТУ МИСИС.

"Ученые разработали инновационный способ извлечения золота из техногенного сырья, который существенно сокращает потребление реагентов и увеличивает извлечение ценного металла до 93,5%. С его помощью золотодобывающие предприятия смогут увеличить производственную мощность, сократить себестоимость получаемой продукции и освободить огромные площади, отказавшись от габаритного оборудования", - говорится в сообщении.

Подход был разработан группой российских химиков под руководством доцента филиала НИТУ МИСИС в Душанбе (Таджикистан) Икромджона Бобоева. Метод представляет собой вариацию популярной в горнодобывающей промышленности методики сорбционного выщелачивания, в рамках которой руда или отходы производства обрабатываются щелочными соединениями и пористыми углеродными частицами.

Подобная обработка приводит к растворению соединений золота и других металлов, которые впоследствии поглощаются частицами активированного угля, что позволяет извлекать эти ценные материалы из отходов или руды. Сейчас для этого применяются цианистые соли, которые хорошо растворяют золото, но при этом они опасны для жизни людей и состояния окружающей среды.

Безопасная замена для цианида

Бобоев и другие ученые выяснили, что цианистые соли можно заменить на более дешевый и безопасный ингредиент тиокарбамид, если проводить обработку руды или отходов в специальном реакторе, внутри которого руда измельчается и обрабатывается при помощи гидроакустических излучателей. В прошлом ученые уже пытались использовать тиокарбамид для подобных целей, однако разработанные ими технологии оказывались нерентабельными из-за высокого расхода реагента.

Российские и таджикские исследователи выяснили, что рентабельность этого процесса можно значительным образом повысить, если ввести в реактор некоторое количество двуокиси серы. Ее молекулы стабилизируют тиокарбамид, что снижает расход этого выщелачивающего вещества и ускоряет извлечение золота из руды. Проведенные учеными опыты показали, что подобным образом можно очень быстро и безопасно извлекать до 93,5% золота, присутствующего в обрабатываемом материале.

"Расход тиомочевины гораздо ниже, введение окислителя не требуется, а выщелачивание проходит быстрее. Это значительно сокращает себестоимость получаемой продукции. Небольшая продолжительность процесса позволяет увеличить производственную мощность в десятки раз на базе действующих предприятий, отказаться от габаритного оборудования, необходимого для цианистой технологии, тем самым увеличив полезную площадь" - сказал Бобоев, чьи слова приводит пресс-служба вуза.