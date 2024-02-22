В Китае произвели чип с пластиной из алмаза для высокотехнологичного оружия

ГОНКОНГ, 22 февраля. /ТАСС/. Команда ученых из Китая нашла способ изготовления алмазной пластины для производства высокопроизводительных чипов, которые могут использоваться в оружейной промышленности. Удельная проводимость таких устройств выше на 30%, чем у остальных аналогов. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

"Новые изделия [полупроводники] обладают превосходной производительностью, включая высокую мощность и частоту, а также сверхнизкое энергопотребление. Они обладают огромным потенциалом применения в области твердотельных микроволновых устройств следующего поколения", - передает издание слова лидера команды ученых 46-го исследовательского института китайской корпорации CETC (China Electronics Technology Group Corporation, государственная компания, специализирующаяся на изготовлении продуктов военного назначения).

Ученые из Китая использовали искусственно выращенные алмазы в качестве пластины для изготовления полупроводникового устройства на основе нитрида галлия, что повысило эффективность системы на 30%. Ранее считалось, что ввиду различных физико-химических свойств нитрида галлия и алмаза их прочное соединение технически сложно реализовать. Исследователи применили новый инженерный подход, который, как заявляется, позволяет вырастить искусственные алмазы на поверхности нитрида галлия, избежав при этом образования примесей графита в алмазе.

Газета пишет, что данное открытие позволит значительно увеличить эффективность работы оружейной электроники, в том числе в перспективных микроволновых излучателях военного назначения. В начале февраля 2024 года стало известно, что в Китае изобрели первое в мире микроволновое оружие высокой мощности с использованием двигателя Стирлинга. Применение полупроводниковых устройств с алмазной пластиной дополнительно увеличит эффективность этого образца вооружений. Кроме того, такие полупроводники могут использоваться в процессорах следующих поколений, а также в квантовых компьютерах.