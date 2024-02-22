Утраченные фрагменты фресок Дионисия XVI века намерены восстановить с помощью нейросети

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Фрески собора Рождества Богородицы всемирного известного Ферапонтова монастыря, которые включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, намерены восстановить с помощью нейросети. Сотрудники Института космических исследований РАН и Кирилло-Белозерского музея-заповедника намерены изучить возможности нейросетей для восстановления первоначального облика поврежденных фрагментов фресок, определения особенностей красок и даже руки мастера, сообщили ТАСС в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике, чьи филиалом является Музей фресок Дионисия.

Ансамбль Ферапонтова монастыря XV-XVII веков - единственный в Вологодской области и один из 29 в России объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В его храме Рождества Богородицы сохранились уникальные настенные фрески великого русского художника конца XV века Дионисия.

"Фрески собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря - единственная роспись великого русского мастера Дионисия Мудрого, дошедшая до нашего времени почти в полном составе и подлинном виде с начала XVI века. К сожалению, в росписи есть некоторые утраты, причем часть из них вызвана переделками в самом соборе. В частности, потеряны части фресок, украшающих барабан купола, после того как там пробили окна в XVIII веке. В настоящее время сотрудники Института космических исследований РАН и Кирилло-Белозерского музея-заповедника исследуют возможности нейронных сетей для восстановления первоначального облика поврежденных произведений искусства", - привела пресс-служба слова генерального директора Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаила Шаромазова.

По его словам, нынешнее исследование стало возможным благодаря предварительной мультиспектральной съемке росписей собора, которую провели специалисты Института космических исследований РАН, Московского госуниверситета геодезии и картографии, Курчатовского института, Государственного научно-исследовательского института реставрации. Коллекция высокоточных фотографий позволила специалистам провести начальную проверку возможностей искусственного интеллекта.

О мастере

Как рассказала ТАСС директор Музея фресок Дионисия Ирина Паршукова, сейчас работа находится на начальном этапе и, возможно, затянется на годы. "Чтобы нейросеть работала, необходимо набрать определенный объем материала, в том числе фотографии фресок в очень хорошем разрешении. Чем больше материала, тем ближе будет изображение к оригиналу. В итоге мы планируем с помощью нейросети восстановить изображения утраченных фрагментов фресок, затем - показать фактуру и структуру фресок, после - определить те фрагменты, которые создал сам Дионисий", - уточнила она. По словам собеседницы агентства, это амбициозная идея музея - настроить нейросеть для разработки алгоритма, который позволил бы определить авторство, руку мастера. "Известно, что собор расписывал Дионисий с сыновьями. Некоторые искусствоведы считают, что часть собора расписал сам Дионисий, часть - сыновья. Различают три или даже четыре руки мастеров", - добавила директор музея.

Для пробной "реставрации" поврежденных фресок использовалась нейросеть Stable Diffusion. Это глубокая модель машинного обучения, которая способна создавать изображения на основе текстовых описаний. Ей удалось восстановить не только фоновый цвет и повторяющиеся узоры, но и фрагменты фигур святых, направление взгляда и положение рук. Однако не обошлось без ошибок - на полученном изображении праматери Евы положение глаза сильно смещено. Такие ошибки будут исправлены в ходе обучения нейросети.