В России связали рост уровня Каспия в постледниковую эру с залежами вечной мерзлоты

ТАСС, 22 февраля. Российские исследователи выяснили, что уровень Каспийского моря резко вырос на десятки метров сразу после завершения ледниковой эпохи, 18-13 тыс. лет назад, в результате того, что впадающие в него реки текли в ту эпоху по поверхности многолетней вечной мерзлоты. Она не давала воде впитаться в грунт, что направляло почти все речные стоки в море, сообщила пресс-служба РНФ.

"Независимые оценки, полученные тремя группами исполнителей проекта, дали сходные величины: приток воды в Каспий был до полутора раз больше современного, что обеспечивало поддержание столь высокого уровня моря при небольшом испарении с его поверхности. Такой приток объясняется распространением на Русской равнине многолетнемерзлых пород", - заявил главный научный сотрудник Института водных проблем РАН (Москва) Александр Гельфан, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

Исследователи пришли к такому выводу при изучении истории так называемой Хвалынской трансгресии - эпизода резкого роста границ Каспийского моря, который произошел 18-13 тысяч лет назад. В это время уровень воды в данном водоеме очень быстро поднялся примерно на 50 м, причины чего до сих пор вызывают споры.

Для раскрытия причин Хвалынской трансгресии российские ученые реконструировали древний климат тех регионов Евразии, которые окружают Каспийское море, а также изучили то, где располагались и как были устроены русла древней Волги и других рек, впадавших в Каспий в постледниковую эру. Комбинация этих наблюдений и расчетов указала на то, что в ту эпоху приток воды в Каспий был на 30-50% выше современного.

Столь сильный приток воды обеспечивался древней Волгой и другими реками за счет того, что их берега и русла были покрыты слоем многолетней вечной мерзлоты, которая препятствовала впитыванию воды в почву и мешала ее последующему испарению. В этих условиях даже относительно низкий уровень атмосферных осадков мог сформировать речной сток на 40% больше современного.

Подобный сценарий, как отмечают исследователи, хорошо согласуется с известными ископаемыми свидетельствами и объясняет то, почему уровень Каспийского моря резко вырос в то время, когда северная ледовая шапка уже отступила, а вклад ее талых вод в речные стоки был нулевым или очень незначительным. Как надеются ученые, собранные ими сведения и результаты расчетов помогут разрешить многолетние споры о том, как менялись границы Каспия в постледниковую эру.