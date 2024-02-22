Эксперт назвал Крайний Северо-Восток РФ перспективным для производства "зеленого" водорода

ЯКУТСК, 22 февраля. /ТАСС/. Потенциал производства "зеленого" водорода в районах Крайнего Северо-Востока России составляет 2,1 млрд тонн, наиболее перспективной является площадь бассейна Верхней Колымы. Такое мнение ТАСС высказал главный научный сотрудник лаборатории региональной геологии и геофизики Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института Дальневосточного отделения РАН Евгений Глотов.

"Внутриконтинентальные арктические и субарктические районы крайнего Северо-Востока, а, возможно, и всей Восточной Сибири весьма перспективны для производства "зеленого" водорода с использованием энергии солнечного излучения и ветра, ресурсов маломинерализованных поверхностных и подземных вод", - сказал Глотов.

По его мнению, наиболее перспективным является бассейн Верхней Колымы в Магаданской области. "Здесь есть <…> предпосылки для создания крупных центров по выработке электроэнергии за счет солнечного излучения. Есть водные ресурсы для гидролиза воды без затрат энергии на ее очистку и деионизацию, относительно близко находится морское побережье для транспортировки водорода в другие регионы морскими судами. Есть перспективы развития металлургической промышленности, основанной на потреблении водорода с использованием месторождений железной руды в бассейне реки Омолон", - считает ученый.

Исследователь рассчитал, что с учетом существующих инженерно-геологических и экологических ситуаций, расходуя не более 10% объема стока ультрапресных вод в моря, возможно получение 2,1 млрд тонн водорода, в том числе 1,28 млрд тонн за счет использования энергии Солнца. "Уже сейчас целесообразно строительство солнечной электростанции в верхнем течении реки Сугой с производством около 1 млн тонн водорода в год", - добавил он.

Крайний Северо-Восток России охватывает часть территории Магаданской области, Чукотки, Камчатки и северо-восточные районы Якутии. Его суммарная площадь составляет примерно 1,5 млн кв. км.