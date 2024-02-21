Доля соединений ртути в Мировом океане не снижается уже более 50 лет

ТАСС, 21 февраля. Международный коллектив экологов измерил концентрацию ртути в мясе трех видов тунца из разных регионов мира и обнаружил свидетельства того, что ее доля пока остается столь же высокой, какой она была в начале 1970 годов. Это говорит о необходимости усиления борьбы с ртутным загрязнением Мирового океана, пишут исследователи в статье в журнале Environmental Science & Technology Letters.

"Мы проанализировали уже имеющиеся и провели новые замеры концентрации ртути в мясе трех видов тропического тунца из разных регионов Мирового океана. Эти замеры указали на то, что доля ртути в мясе тунца фактически не изменилась в большинстве изученных уголков гидросферы с начала 1970 годов, несмотря на предпринятые меры по снижению ее выбросов", - пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа экологов под руководством научного сотрудника Университета Западной Бретани (Франция) Анны Лорейн при изучении долгосрочных трендов загрязнения Мирового океана метилртутью, которая является одним из самых токсичных и опасных для человека соединений ртути. Метилртуть активно накапливается в тканях тела многих морских животных, в том числе и рыб, что делает их мясо одним из основных каналов для попадания этих токсинов в тело человека.

Ученых давно интересует то, как предпринятые в рамках Минаматской конвенции о ртути меры повлияли на концентрацию метилртути в природных средах. Для получения подобных сведений ученые собрали и изучили 2,9 тыс. образцов мяса трех видов тунца, которые были добыты в разных регионах Тихого, Атлантического и Индийского океана в промежутке между 1971 и 2022 годами.

Расчеты показали, что средние концентрации метилртути в мясе тунца из разных регионов Мирового океана оставались стабильно высокими на протяжении всего этого периода времени. Единственным исключением из этого правила выступает северо-западная часть Тихого океана, где в конце 1990 годов наблюдался кратковременный всплеск в доле метилртути в мясе тунца, что ученые связывают с бурным развитием промышленности в Восточной Азии.

Подобные результаты замеров стали неожиданностью для экологов, так как в этот же промежуток времени концентрация соединений ртути в атмосфере Земли значительным образом снизилась. Как предполагают исследователи, эти расхождения говорят о существовании значительных резервуаров метилртути и прочих ртутных соединений в глубинных слоях Мирового океана, подпитывающих их запасы в приповерхностных водах. Это подчеркивает необходимость усиления борьбы с ртутным загрязнением гидросферы, подытожили ученые.

Борьба с загрязнением природы ртутью

Ртуть и ее соединения крайне токсичны для человека и животных. Как считают экологи, она особенно опасна для животных, стоящих на верхних уровнях пищевых цепей, в чьей печени и других органах она накапливается. Содержащие ртуть токсины попадают в природные экосистемы как в результате деятельности человека, так и из природных источников, в том числе связанных с глобальным потеплением.

Для борьбы с ртутным загрязнением природы в октябре 2013 года была подписана Минаматская конвенция о ртути. Ее участники, в число которых сейчас входит более 120 стран и регионов мира, обязались ввести меры, нацеленные на уменьшение использования ртути в промышленных процессах, бытовой технике и других приборах, а также в зубных пломбах, косметике и прочей продукции. Начиная с 2020 года, производство многих подобных товаров было официально запрещено в рамках конвенции.