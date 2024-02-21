В России создали 20-кубитный квантовый компьютер

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российские ученые создали 20-кубитный квантовый компьютер - на 4 кубита больше, чем представленный в 2023 году самый мощный в России, в планах - 50-кубитный, сообщил в интервью ТАСС сооснователь Российского квантового центра, советник генерального директора госкорпорации "Росатом" Руслан Юнусов, являющийся одним из создателей отечественного квантового компьютера.

В 2023 году президенту России Владимиру Путину продемонстрировали 16-кубитный квантовый компьютер на ионах, на котором с помощью облачной платформы запущен алгоритм расчета молекулы. На тот момент это был самый мощный квантовый компьютер в стране.

"В рамках дорожной карты по квантовым вычислениям мы разработали 20-кубитный квантовый компьютер. Мы его реализовали на ионной платформе. Также у нас есть 25-кубитный компьютер на атомной платформе. У нас есть планы от 50 до 100 кубитов. До конца этого года должны успеть 50 сделать", - сказал он.

Квантовая дорожная карта

В ноябре 2019 года Росатом объявил о запуске проекта по созданию отечественного квантового компьютера. Стоимость проекта оценивается в 24 млрд рублей. Для реализации этих задач в 2020 году была создана Национальная квантовая лаборатория, куда вошли "СП "Квант", Российский квантовый центр и 19 ведущих вузов страны.

В декабре 2023 года заместитель руководителя научной группы в Российском квантовом центре, научный сотрудник Физического института имени Лебедева РАН Илья Семериков стал лауреатом премии "Вызов" за создание ионного квантового процессора с использованием многоуровневых квантовых систем.