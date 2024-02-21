В Петербурге создали алгоритм для быстрого формирования лекарств с помощью ИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Ученые университета ИТМО создали алгоритм на основе искусственного интеллекта для генерации фармацевтических сокристаллов - веществ для будущих лекарств. Технология позволит ускорить и удешевить разработку препаратов, сообщили в пресс-службе вуза.

"Ученые ИТМО разработали алгоритм на основе машинного обучения, который упростит и удешевит создание готовых лекарственных форм. Новое решение позволит еще до проведения экспериментов сгенерировать вспомогательные молекулы с нужными свойствами и собрать из них основу будущего лекарственного препарата - фармацевтический сокристалл", - говорится в сообщении.

Алгоритм не только ускорит создание лекарств, но и улучшит процесс спрессовывания лекарственного вещества в таблетку. Разработка способна определять кандидатов для сокристаллизации, оценивать их механические свойства, а затем отбирать лучшие молекулы и совершенствовать их с помощью эволюционного алгоритма. Сейчас технология представляет собой код на языке Python, но в дальнейшем на его основе можно создать сайт или приложение. В перспективе планируют научить алгоритм предсказывать больше свойств сокристаллов, а также адаптировать их под другие химические системы.

"Фармацевтические сокристаллы состоят из молекулы лекарства и коформера - вспомогательной молекулы, которая позволяет изменять физико-химические свойства лекарственного соединения. Обычно, чтобы выбрать подходящий коформер, нужно провести большое количество экспериментов, из-за чего создание сокристаллов с заданными характеристиками занимает много времени. Благодаря нашему алгоритму для автоматизированного поиска сокристаллов in silico этот процесс можно значительно ускорить", - привели в пресс-службе слова одного из авторов работы, инженера химико-биологического кластера Нины Губиной.