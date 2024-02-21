В России создали умный материал для ортодонтической стоматологии

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российские материаловеды синтезировали термопластичный материал на базе полиуретанов, который можно использовать для создания ортодонтических аппаратов, а также защитных биопокрытий для различных медицинских приборов и инструментов. Его применение сделает ортодонтические процедуры более дешевыми и быстрыми, сообщила пресс-служба НИТУ МИСИС.

"Важными преимуществами полиуретановых интеллектуальных материалов являются повышенная механическая прочность, биосовместимость, высокая способность к восстановлению формы и возможность контроля скорости восстановления формы и силы давления на зубы. Это снижает стоимость лечения, уменьшает время использования ортодонтических пластин и нитей", - пояснила старший научный сотрудник НИТУ МИСИС (Москва) Марина Горбунова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Разработанный Горбуновой и ее коллегами материал представляет собой особый полимер на базе полиуретана, который способен запоминать свое исходное состояние и возвращаться в него при определенных условиях. Это происходит благодаря тому, что созданное российскими учеными вещество состоит из несовместимых мягких и жестких блоков, которые после охлаждения до комнатной температуры образуют сложную наноструктуру.

При разработке этого материала ученые всесторонне изучили то, как на его свойства влияет нагрев и другие типы воздействий, длительное хранение, а также соотношение числа мягких и жестких блоков из биоразлагаемого полимера PBAT, из которого состоит созданный ими умный материал. Эти опыты показали, что механические свойства данного материала можно очень гибко менять путем внесения изменений в кристаллическую структуру мягких блоков при нагревании.

Как отмечают материаловеды, данная особенность материала, а также низкая температура плавления кристаллов внутри умного материала, близкая к температуре тела человека, делает его особенно привлекательным для создания ортодонтических изделий. По словам исследователей, их разработка уже вызвала интерес у российского бизнеса, и в ближайшее время ученые планируют изготовить первые прототипы ортодонтических изделий на основе интеллектуального термопластичного материала.