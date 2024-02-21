РВИО подготовит научный труд о помощи России странам бывшего СССР

ХАБАРОВСК, 21 февраля. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) подготовит в 2024 году научно-популярное издание об истории стран бывшего Советского Союза и значимости России в защите и развитии этих территорий. Об этом сообщил ТАСС научный директор общества Михаил Мягков после одного из мероприятий форума "История для будущего. Дальний Восток" в Хабаровске.

"Мы [этот труд] готовим уже, в течение года появится. Сейчас много задач и это одна из приоритетных", - сказал Мягков.

Он отметил, что сейчас многие входившие в состав СССР республики целенаправленно разделяют свою историю и историю России. "История их <...> насквозь пропитана западным влиянием. Она на учебниках, которые созданы с ненавистью к России, с фальсификациями по поводу России. Не одно поколение воспитывается на этих учебниках. <...> Надо что-то с этим делать. И РВИО предлагает создать научный труд, создать конференции и работать над этим вопросом очень серьезно", - сказал научный директор.

Мягков добавил, что в настоящее время на платформе лектория "Достоевский", которая представляет собой универсальную медиатеку видео, аудио, подкастов, курсов и вебинаров, подготовлен цикл лекций по республикам бывшего Советского Союза, где акцентируется внимание на помощи этим территориям со стороны России.

Всероссийский военно-исторический форум "История для будущего. Дальний Восток" проходит в Хабаровске 20 и 21 февраля. Участие в нем принимают молодежь и школьники, представители общественных и государственных организаций, органов власти, лидеры общественного мнения регионов страны. В ходе дискуссионных площадок и лекций форума обсуждаются вопросы, касающиеся истории России и Дальнего Востока, перспектив развития дальневосточных регионов, темы преподавания истории в школах, поддержки участников СВО, жителей Новороссии и Донбасса.

Мероприятие организовано Российским военно-историческим обществом совместно с правительством Хабаровского края при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.