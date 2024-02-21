В Новосибирске впервые разработали микрорезонаторы на поверхности оптоволокна

НОВОСИБИРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного университета разработали перспективные для создания новых источников излучения и оптических приборов микрорезонаторы на поверхности оптоволокна. Ранее таким образом оптоволокно не использовалось, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Исследователи лаборатории волоконных лазеров Физфака НГУ разработали микрорезонаторы мод шепчущей галереи на поверхности оптоволокна. Новая разработка найдет применение в создании перспективных источников излучения и оптических приборов", - говорится в сообщении.

Применение оптоволокна в качестве микрорезонатора отличается от используемых ранее материалов своей доступностью и низкой ценой.

Уточняется, что этот материал широко применяется в оптике, однако свет пускают по нему по направлению вдоль волокна. Сотрудники лаборатории направили его в поперечном направлении и подтвердили, что боковая поверхность оптоволокна подходит для "хранения" света, а само оптоволокно может стать материалом для перспективного микрорезонатора, где свет будет преобразовываться и приобретать необходимые для применения свойства, в том числе рождать оптическую частотную гребенку. Ранее таким образом оптоволокно не использовалось.

"Мы разрабатываем новые методы создания микрорезонаторов на поверхности оптоволокна. Перед нами возникла проблема - диаметр таких цилиндров составляет 125 микрон, тогда как длина может быть довольно велика. Цилиндр получается слишком длинным и свет распространяется по нему излишне далеко. Чтобы такого не происходило, его необходимо локализовать. Увеличивая радиус на каком-либо определенном участке оптоволокна всего на доли микрона, мы можем "запереть" свет в месте расширения. Он будет отражаться внутри, приобретая определенные свойства. Этим расширениям возможно придавать различные формы, таким образом изменяя свойства света, преобразуемого внутри микрорезонатора. Таким образом появляется возможность, изменяя радиус волокна, управлять свойствами света и, варьируя радиусы оптоволокна, задавать им определенные параметры", - рассказал старший научный сотрудник лаборатории волоконных лазеров Илья Ватник.

Микрорезонаторы мод шепчущей галереи - это устройства, которые какое-то заметное время хранят свет, он отражается и преобразуется внутри них, приобретая в процессе отражения новые качества, необходимые для его дальнейшего применения.