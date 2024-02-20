Международная группа специалистов создала модель для прогнозирования изменений биосферы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Ученые Института проблем машиноведения РАН совместно с коллегами из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ, Новгородского центра развития инноваций и промышленности и Нортумбрийского университета (Великобритания) построили математическую модель, позволяющую прогнозировать развитие локальных экосистем - биомов. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник лаборатории математического моделирования волновых процессов ИПМаш РАН Сергей Вакуленко.

"Благодаря математическому расчету и пониманию некоторых взаимосвязей мы создали модель, предсказывающую стабильность тех или иных биомов - отдельных географических регионов со специфическим климатом, растительностью и животным миром. Наши уравнения описывают изменение границы биома при изменении температуры и осадков. По палеонтологическим данным мы можем проследить, как проходил процесс изменения биомов, а также связь этого процесса с климатом в прошлом (примерно 30 млн лет назад). А настроив параметры соответствующим образом, мы можем предсказать и будущее", - отметил Вакуленко.

По его словам, модель была протестирована на примере биома широколиственного леса. Данные для моделирования получены Мэттью Паундом и его коллегами из Нортумбрийского университета. Модель пригодна как для описания изменений биосферы и климатических изменений как в прошлом, так и для прогнозирования будущих изменений.

Он отметил, что климатические изменения оказывают большое влияние на биосферу Земли, равно как и изменения в животном и растительном мире могут вызывать последствия для климата, в связи с чем прогнозирование изменений в региональных биомах имеет важное значение для понимания общей динамики происходящего на Земле. Анализ больших массивов данных о жизни на планете в прошлом и о древнем климате позволит предсказывать изменения в будущем, добавил ученый.

Результаты исследования группы ученых опубликованы в международном научном журнале Applied Mathematical Modelling.