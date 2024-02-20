Росатом хочет продолжить сотрудничество с Курчатовским институтом по программе РТТН

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Госкорпорации "Росатом" и НИЦ "Курчатовский институт" надо продолжить сотрудничество по программе "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации" (РТТН). Такое предложение сделал директор Росатома Алексей Лихачев, выступая на торжественном заседании в Курчатовском институте, посвященном Дню российской науки.

Глава госкорпорации напомнил, что Курчатовский институт является головной научной организацией программы РТТН, и предложил заключить новое соглашение о сотрудничестве между госкорпорацией и институтом.

"Мы крайне заинтересованы в укреплении этой роли Курчатовского института на следующем этапе реализации РТТН, продляемой в соответствии с указом президента на период до 2030 года. Видим также и перспективу этой работы на более отдаленный период", - сказал Лихачев. Предыдущее соглашение между Росатомом и Курчатовским институтом было заключено 8 февраля 2016 года.

Основными направлениями дальнейшего сотрудничества гендиректор Росатома видит термоядерные технологии и нейтронные исследования. По его словам, создание токамака с реакторными технологиями (ТРТ) в Троицком институте инновационных и термоядерных исследований (ГНЦ РФ ТРИНИТИ, входит в Росатом) является главным термоядерным проектом на ближайшие десятилетия, его реализацию координирует межведомственный центр термоядерных и плазменных исследований, созданный госкорпорацией совместно с Курчатовским институтом.

"Сооружение токамака с реакторными технологиями к 2030 году, как мы сегодня планируем, позволит восстановить идеологическое и технологическое лидерство России в области управляемого термоядерного синтеза", - сказа Лихачев. Говоря о нейтронной тематике, он отметил целесообразность формирования совместной программы для проведения нейтронных исследований на двух крупнейших установках, строительство которых ведется в настоящее время: многоцелевом быстром исследовательском реакторе МБИР (Росатом) и реакторе ПИК (Курчатовский институт).

Программа "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации" (КП РТТН) разработана Госкорпорацией "Росатом" совместно с НИЦ "Курчатовский институт", Российской академией наук, а также Министерством науки и высшего образования РФ. Она включает разработку новых передовых технологий и материалов, образцов новой техники, техническое перевооружение, строительство уникальных комплексов и объектов инфраструктуры в области атомной энергетики и управления реакциями термоядерного синтеза. В апреле 2022 года указом президента РФ продлена до 2030 года.