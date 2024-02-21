Россия и Иран договорились работать над увеличением коэффициента извлечения нефти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Специалисты Санкт-Петербургского горного университета и Ширазского университета (Иран) договорились вместе работать над увеличением коэффициента извлечения нефти, сообщили ТАСС в пресс-службе российского вуза.

"Был создан перечень совместных исследований из 13 пунктов, которые будут вести ученые. <...> Отдельная позиция - увеличение коэффициента извлечения нефти. Здесь российские показатели заметно выше - 33% против 24%, поэтому иранцам данное направление особенно интересно. В частности, внедрение системы поддержания пластового давления за счет закачки воды или углекислого газа", - рассказали в Горном университете по итогам телемоста с иранскими коллегами.

Коэффициент показывает долю нефти, которая извлекается на том или ином месторождении, что зависит от особенностей геологии и применяемых технологий. Как отметили в вузе, один из способов поднять этот показатель - гидроразрыв пласта, что вредно для экологии, более щадящим для окружающей среды является закачка в пласт воды для увеличения притока нефти к скважине. В пресс-службе подчеркнули, что в Иране пока много молодых месторождений, но в обозримом будущем проблема увеличения эффективности добычи станет для страны актуальной.

В список исследований вошли изучение роста безопасности горных работ, развитие возобновляемых источников энергии, повышение эффективности очистки сточных вод и другие.

"Мы крайне заинтересованы в интеграции усилий с представителями иранской высшей школы. Уверен, что наша коллаборация придаст дополнительный импульс исследованиям, которые входят в сферу интересов обеих сторон, и принесет конкретные результаты. Уже сейчас очевидно, что наш союз позволит нам компенсировать слабости друг друга и выйти на новый уровень своего развития", - привели в пресс-службе слова ректора Горного Владимира Литвиненко.

О соглашении

Ректоры Горного университета Владимир Литвиненко и Ширазского университета Мохаммад Моазени заключили договор о стратегическом сотрудничестве около года назад. Стороны обязались стремиться к созданию условий для развития двусторонних отношений и дальнейшему расширению партнерства для стимулирования инновационной, образовательной и научной деятельности.