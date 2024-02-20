В России предложили создать "сверхчистое сельское хозяйство" без химических удобрений

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Проект создания сегмента "сверхчистого сельского хозяйства" без генных модификаций и даже химических удобрений может быть реализован в России в ближайшие годы, считает спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, гендиректор АНО "Платформа НТИ" Дмитрий Песков.

"Cоздать сегмент сверхчистого сельского хозяйства, в котором нет не только ГМО, но и нет химических удобрений. За счет чего? Это разработки эпохи продовольственной безопасности Советского Союза, которые используют торф. То есть фактически делаются удобрения биологические из торфяников. Торфяников у нас много в стране, ничуть не меньше, чем химии, и можно это позиционировать как сверхчистую пищу, в том числе под экспорт в дружественные страны", - рассказал Песков на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени".

Другой проект в блоке "Земля как технология", отобранный экспертным советом, предполагает "реновацию почв", которые появляются в результате глобальных климатических изменений. "Вечная мерзлота - есть работы русского ученого Сергея Зимова, который фактически научился возрождать степь эпохи мамонтов, где много скота, растительной массы, и все это очень быстро оборачивается", - отметил спецпредставитель президента.

Песков выделил "два очень сильных эффекта", которые способна дать реализация идей Зимова. "Первый эффект предотвращает, как ни странно, быстрое таяние вечной мерзлоты, а второй - это совершенно новое направление животноводства, которое здесь возникает. <...>. И по мере того как у нас будут освобождаться новые сельскохозяйственные земли, с ними можно работать", - сказал он.

Спецпредставитель президента также упомянул еще один проект, авторы которого предлагают превращать пустыни в чернозем, но отметил, что его еще требуется проверять.

О форуме

Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит в Центре международной торговли в Москве 19-20 февраля. Организаторами мероприятия выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, соорганизатор - ВЭБ.РФ. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.